رئيس وزراء أستراليا يرجح تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمى

قال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون اليوم الخميس، إن هناك مؤشرات عديدة على أن فيروس كورونا فى سبيله لأن يصبح وباء عالميا، ويأتى هذا فى الوقت الذي أطلقت فيه أستراليا إجراءات طارئة لاحتواء انتشار المرض الذى أصاب حوالى 80 ألفا فى أنحاء العالم وأودى بحياة أكثر من 2700 غالبيتهم العظمى فى الصين.

وفى حين أن الانتشار تباطأ داخل الصين، قال موريسون إن تزايده عبر أوروبا وآسيا والأمريكتين يرجح فرص تحوله إلى وباء عالمي.

وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة كانبيرا "نظن أن خطر حدوث وباء عالمي بات وشيكا جدا".

وأضاف "نحن بحاجة لاتخاذ الخطوات اللازمة للاستعداد لمثل هذا الوباء".

وموريسون واحد من أوائل الزعماء في العالم الذي يقر باحتمال خروج انتشار الفيروس عن نطاق الجهود العالمية لاحتوائه.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الخطر "ضعيف جدا" بينما كان يكلف نائبه مايك بنس بتولي ملف تعامل البلاد مع الفيروس.

وقال وزير الصحة الأسترالي جريج هنت إن تفعيل خطة الطوارئ سيتضمن تعاون الحكومة الاتحادية مع الولايات الداخلية لضمان استعداد المستشفيات لاستقبال أي زيادة في أعداد المرضى.

وسجلت أستراليا إصابة 23 شخصا بفيروس كورونا جميعهم جاءوا من الصين، وخرج 15 منهم من المستشفى. ولا يزال ثمانية آخرون في المستشفى بعدما تبين إصابتهم بالفيروس بعد السماح لهم بمغادرة سفينة سياحية في اليابان.