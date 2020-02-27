اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 03:56 م
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رئيس مدينة بلبيس يغلق 12 مركزا للدروس الخصوصية وعدد من مقاهى الانترنت

الخميس، 27 فبراير 2020 03:43 م
رئيس مدينة بلبيس يغلق 12 مركزا للدروس الخصوصية وعدد من مقاهى الانترنت حملة على مقاهي الانترنت والسناتر
الشرقية- فتحية الديب

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قام اللواء سامى علام، رئيس مجلس ومدينة بلبيس، بشن حملة مكبرة ومفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية، بنطاق أنحاء المدينة، برفقة محمد هشام، مدير إدارة بلبيس التعليمية، وقوة من شرطة المرافق، وقام بغلق 12 سنترا للدروس الخصوصية، بنطاق منطة المنشية والمتاجر، كما قام بغلق عدد من سايبرات الأنترنت الغير رخصة والتي تفتح بالتزامن مع مواعيد المدارس.

وقال رئيس مجلس مدينة بلبيس لـ" اليوم السابع"، إنه قام بعمل حصر منذ عدة أيام على الأماكن التى بها تجمع لمراكز الدروس الخصوصية، وخاصة بالتزامن مع الفترة الصباحية للمدارس، واليوم شن حملة، مكبرة شارك فيها أفراد من شرطة المرافق، بعد التنسيق مع العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس.

وتم غلق 12 سنتر دروس، مواد لغة عربية وإنجليزية وفرنسية، وتاريخ، وتبين أن أغلب المدرسين بالسناتر غير تابعين للإدارة التعليمية وأغلبهم حاصلين علي مؤهلات عليا.

وتابع رئيس مجلس مدينة بلبيس،  أنه عقد اجتماع مع مجلس أمناء إدارة بلبيس التعليمية وأعضاء من المجتمع المدني، وذلك بعد حصول إدارة بلبيس التعليمية علي المركز الأخير في نتيجة الترم الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية علي مستوي مراكز المحاظفة، وتم التوصل إلي المشاكل ومنها العجر الصارخ في المدرسين في إدارة بلبيس التعليمية  وبلغ عجز المدرسين 1734،  والكثافة العالية للطلاب في التعليم الأساسي، فضلاعن عدم ذهاب الطلاب للمدارس وخاصة طلاب المرحلة الإعدادية، وفتح مراكز للدروس الخصوصية لعدد من غير المؤهلين والمتخصصين، وذهاب الطلاب إلي المقاهي والكافيهات فترة مواعيد الدراسية وذهاب بعض الطلاب إليها، وتم عمل مذكرة لمحافظ الشرقية بالمشاكل الخاصة بالعملية التعليمية بمركز بلبيس، وسوف يقوم  بشن حملات علي مركز السناتر الخاصة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لغلق كافة السناتر، والتنبيه علي أصحاب الكافيهات والمقاهي المرخصة، بعدم الفتح قبل الساعة 2 فترة انتهاء المواعيد الدراسية،  وسوف يتم تطبيق إجراءات رادعة علي من يخالف التعليمات، وشن حملة قريبا علي مراكز الدروس الخصوصية.

وتابع رئيس مجلس مدينة بلبيس، أن الدولة تقوم ببناء العديد من المدارس من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، والطلاب فى المرحلة الثانوية لا يذهبون نهائيا، وعندما تحدث معهم داخل المراكز أقر بعضهم أن المدرسين لا يذهبون إلى المدارس.

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مجلس مدينة بلبيس

مراكز دروس خصوصية

ادارة بلبيس التعليمية

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