رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعى

الإسكندرية - أسماء على بدر

استقبل الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، الشيخ صالح السعدى مبعوث السفارة الإمارتية يرافقه وفد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون تدويل التعليم والتعاون الدولى، والدكتور أحمد يونس وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، لبحث سبل التعاون والاستفادة من خبرة جامعة الإسكندرية فى إعداد الكوادر البشرية اللازمة للتدريس هناك، فضلاً عن تقديم المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وأكد الدكتور الكردي خلال الزيارة أن جامعة الإسكندرية تحرص على مواكبة كل ما هو حديث ومتطور، مؤكدًا أن مجال الذكاء الاصطناعي يعد أحد أهم المجالات في الحاضر والمستقبل وسيسهم في تطوير واستحداث تكنولوجيات ومنتجات عديدة، ولفت إلى أن جامعة الاسكندرية لديها أقدم قسم لهندسة الحاسب على مستوى جمهورية مصر العربية، وأكد أن الخريجين يتقلدون أهم المناصب في الشركات العالمية، وأضاف أن الجامعة أنشأت أيضًا كلية الحاسبات وعلوم البيانات والتي تعد الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، من حيث مستوى البرامج المتطورة التي تقدمها، وأشار إلى أن الجامعة وقعت مؤخرًا اتفاقية مع جامعة حمدان بن محمد الذكية للتعاون في تطوير منظومة التعليم الذكي، وخلق قنوات مشتركة لنقل ونشر وإثراء وتوطين المعرفة فى العالم العربي من خلال تطوير وتوفير المحتوى التعليمى والمعرفى القائم على نهج التعليم الذكى والتعلم مدى الحياة.

وأشارت الدكتورة ريم الأورفلى مدير إدارة شئون الطلاب، أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ترتكز على البحوث العلمية وتهدف إلى تقديم برامج متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تقديم الدرجات العلمية وشهادات الماجستير والدكتوراه والتي ستساهم في دعم الطلاب للوصول إلى المستوى الفكري المطلوب في بيئة حديثة ومتميزة.