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رئيس الوزراء يتابع تطوير الطريق الدائرى

الخميس، 27 فبراير 2020 10:40 ص
رئيس الوزراء يتابع تطوير الطريق الدائرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا بشأن متابعة تطوير الطريق الدائرى يعقبه اجتماع مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لمتابعة عدد من الملفات. 
 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تعمل على تنفيذها الوزارة.
 
 
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الدور الحيوى الذى تلعبه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما الجهود المبذولة في ملف التحول الرقمى الذى يستهدف بشكل أساسي تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات.
 
 
من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرات التدريب التي تتبناها الوزارة لبناء القدرات، من بينها مبادرة التدريب المتخصص بالتعاون مع شركة "هواوي" من خلال تدريب 10 آلاف متدرب على عدد من الموضوعات، تتمثل في: إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، التخزين، الجيل الخامس، الألياف الضوئية.
 
 
أمّا ثاني هذه المبادرات، وفقاً لـما عرضه الوزير، فهي مبادرة تدريب وتوظيف المهنيين المستقلين، (‪Freelancers‬) الذين يعملون لصالح عدد من الشركات على مشروعات مختلفة، بحيث لا يكون المهنى المستقل موظفا للشركة ولكن مجرد شخص منوط به إنهاء مهمة معينة مقابل مبلغ مادى محدد مسبقا، لافتاً إلى أنه من المستهدف التحاق 100 ألف متدرب بالمبادرة خلال سنتين، وتعزيز ترتيب مصر عالميا لتكون ضمن الخمسة الأوائل في هذا المجال.
 
 

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