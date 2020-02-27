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ذعر فى أمريكا.. رصد أول إصابة بكورونا دون الاحتكاك بشخص مصاب فى كاليفورنيا

الخميس، 27 فبراير 2020 10:00 ص
ذعر فى أمريكا.. رصد أول إصابة بكورونا دون الاحتكاك بشخص مصاب فى كاليفورنيا عمليات تعقيم بسبب كورونا
وكالات

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رصدت السلطات الصحية فى الولايات المتحدة الأمريكية، حالة إصابة غير مسبوقة بفيروس كورونا، ما أثار الذعر بين المواطنين بل حتى مسؤولي الصحة أنفسهم، وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية CDC، انتقال عدوى كورونا لشخص فى ولاية كاليفورنيا، من دون أن يحتك بشخص مصاب، فى حادثة قد تكون الأولى من نوعها في الولايات المتحدة.
 
وذكر موقع قناة الحرة أن المصاب تم رصده من خلال نظام الصحة العامة، ولا تتوفر أي معلومات عن سفره لدول انتشر فيها الفيروس، أو تعرضه لشخص مصاب بالفيروس، مع الإشارة إلى تقارير سابقة حذرت من احتمال انتقال الفيروس بطرق غير مألوفة مثل أنابيب الصرف الصحي. أو من أشخاص حاملين للمرض لكن لا تبدو عليهم أعراضه.
 
وقد تم إعلان هذه الحالة الفريدة بعد فترة وجيزة من قول الرئيس دونالد ترامب إن تدابير احتواء مشددة للصحة العامة وقيود دخول السفر قد حدت بنجاح من انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وبهذه الحالة، يرتفع عدد الحالات المسجلة في الولايات المتحدة بالفيروس إلى 60 حالة، بما في ذلك 45 حالة بين الأميركيين الذين أعيدوا إلى البلاد من ووهان مركز اندلاع المرض بوسط الصين، وسفينة دياموند برينسيس الموبوءة التي تم حجزها في اليابان.
 
وكان مسؤولو الصحة العامة قد تمكنوا من تتبع جميع حالات الإصابات في البلاد وتحديد مصادر العدوى، من خلال ربطها برحلة حديثة إلى الخارج، أو التعرض لمريض معروف.
 
لكن مسؤولي CDC قالوا إن من المحتمل أن يكون المريض قد تعرض إلى شخص مصاب عائد من الخارج، من دون توافر معلومات تحدد هوية الشخص بالضبط.
 
وقال الدكتور ويليام شافنر، اختصاصي الأمراض المعدية في جامعة فاندربيلت، إن هذا "يدعو إلى القلق، ومن شأنه أن يشير إلى وجود حالات أخرى غير مكتشفة، ما يعني حدوث عمليات عدوى منخفضة الدرجة".
 
وقال مسؤولو الصحة العامة إن الشخص المصاب من سكان مقاطعة سولانو بولاية كاليفورنيا ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة، من دون كشف مزيد من التفاصيل.
 
وعلى الرغم من ضيق الإمكانيات، قال شافنر إن الأطباء في المنطقة يرغبون في توسيع نطاق اختبار فيروس كورونا بين مرضاهم، من أجل كشف أي مصابين آخرين محتملين.
 
ويتعين تأكيد كل عمليات الفحص لفيروس كورونا فى مراكز CDC فى عملية تستغرق عدة أيام، وكانت تقارير حديثة ذكرت أن انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة مسألة وقت.
 
وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أعلن مساء الأربعاء ، أنه عين نائبه مايك بنس مسؤولا عن ملف مكافحة الفيروس، وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي خصصه للحديث عن الفيروس الذى تفشى في الصين ويواصل انتشاره في العالم، إنه "بفضل كل ما فعلناه فإن الخطر على الشعب الأمريكى يبقى متدنيا جدا".
 
كما انتقد ترامب خصومه الذين"استهزؤوا" فى البداية بالقرارات التي اتخذتها إدارته لمواجهة الفيروس، وفقا لشبكة "آي بي سي نيوز" الأمريكية، وأوضح  أن "الكونجرس خصص مليارين ونصف المليار دولار لمواجهة كورونا"، وأضاف، "قد نحتاج المزيد، تهديد الفيروس يظل منخفضا بالنسبة للشعب الأمريكى، مستعدون لفعل كل ما هو ضرورى فى حال انتشار فيروس كورنا فى الولايات المتحدة".
 
وتابع الرئيس الأمريكى، إن الولايات المتحدة هى الأولى على مستوى العالم من حيث الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، وأكد ترامب أن "أزمة فيروس كورونا ستنتهى "عاجلا أم آجلا".
 
وأشار خلال حديثه، إلى أن الوقت ليس مناسبا لحظر السفر إلى إيطاليا وكوريا الجنوبية، بسبب فيروس كورونا، مضيفا، "سنفرض فى الوقت المناسب قيودا جديدة على السفر إلى دول أخرى غير الصين لمكافحة كورونا".
 

امريكا

كورونا

كاليفورنيا

فيروس كورونا

الصحه الامريكيه

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