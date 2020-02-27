دراسة: أكثر من 40% من سكان العالم سيصابون بفيروس كورونا بحلول العام المقبل

كتب أحمد علوى

أعلن باحث بجامعة هارفارد الأمريكية، أن أكثر من 40 % من سكان العالم سوف يصابون بفيروس كورونا الجديد، وذلك بناءا على نتيجة دراسته المقلقة للغاية، وتداولت وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، الدراسة ووصفتها بأنها تمثل "كارثة" فى حال ثبوت صحتها.

وقال عالم الأوبئة، مارك ليبتشيتش "أعتقد أنه من المحتمل أن نشهد وباء عالمى فى هذه المرة "، وإذا انتشر الوباء أكثر من هذا الحد، فإن من 40 إلى 70 % من الناس فى جميع أنحاء العالم معرضون لخطر الإصابة خلال العامى الحالى والمقبل، ولا يمكننى إعطاء رقم دقيق عن نسبة هؤلاء الأشخاص الذين سيكونون عرضة للوباء.

وأعلن عن تلك الإحصائيات خلال مقابلة له مع مجلة "ذا أتلانتيك"، وفى مقابلة أخرى أدلى بها فى مجلة هارفارد فى 24 فبراير.

وتساءل الباحث، "هل نفهم أن 40 إلى 70% من سكان العالم سوف يصابون بالمرض؟، بالطبع لا"، وفسر الباحث لمجلة هارفارد "التعرض للإصابة يختلف عن كونه مريضًا"، "فقط بعض الناس من ضمن النسبة المعلن عنها، سوف يصابون ولكن لا يمكن أن نطلق عليهم مرضى".

وقال مارك ليبتشيتش، هذا التقدير هو "تنبؤ"، ويعمل على تصحيحه وتعديله.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم، الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا داخل الصين إلى 2744 والإصابات المؤكدة إلى78 ألفا و497 حالة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، إنه وفقا للبيانات الأخيرة لـ31 إقليم، تم تسجيل 78 ألفا و497 حالة مؤكدة بفيروس كورونا وشفاء 32 ألفا و495 شخصا بعد معالجتهم ، ووفاة 2744 شخصا .

وسجل إقليم هوبى الواقع بوسط البلاد ومركز تفشى الفيروس 409 حالة إصابة جديدة فى 26 فبراير، ووفاة 26 حالة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19"، بحسب التسمية التى أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا فى أواخر ديسمبر2019 فى مدينة ووهان فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير.