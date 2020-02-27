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خالد العنانى للمستثمرين: استغلوا القصور الأثرية في اقامة الحفلات والمؤتمرات

الخميس، 27 فبراير 2020 08:23 م
خالد العنانى للمستثمرين: استغلوا القصور الأثرية في اقامة الحفلات والمؤتمرات خالد العنانى
كتبت آمال رسلان

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أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار حرصه الشديد علي التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص لتحقيق طفرة سياحية حقيقية تستحقها مصر وتعادل امكانياتها السياحية الفريدة عالميًا، وشدد علي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصدر تعليمات مشددة للحكومة بتقديم كافة التسهيلات للقطاع السياحي وازالة جميع العقبات أمامه

وأعلن العناني خلال حضوره اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية أن اللجنة الوزارية للسياحة ولجنة التراخيص السياحية اكبر إنجاز قدمته الحكومة للقطاع الخاص واثبات علي حرص الحكومة وجديتها في حل المشاكل التي تواجه القطاع، وأكد العناني أن العلاقة الآن بين السياحة وكافة الوزارات والهيئات في أفضل حالاتها، وأعلن وزير السياحة والآثار عن عدة قرارات مهمة اتخذتها الحكومة لتشجيع السياحة أهمها تنظيم رحلات طيران من الغردقة وشرم الشيخ إلى الأقصر، وطالب الوزير القطاع الخاص بالاستفادة من دمج وزارتي السياحة والآثار لتحقيق صالح الطرفين، وأعرب عن ترحيبه بإنشاء متاحف في كافة المحافظات بالتعاون مع القطاع الخاص علي غرار ما تم بالغردقة.

كما أكد إمكانية استفادة القطاع الخاص بالقصور الأثرية في اقامة الحفلات والمؤتمرات بشرط الحفاظ علي اثريتها، كما طالبهم باستغلال المنطقة المخططة والمحيطة بمتحف الحضارة بالفسطاط والبحيرة التي سيتم إنشائها بها لإقامة مطاعم ومناطق ترفيهية بها تدر دخلًا سياحيًا
 
وانعقدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة احمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد ولأول مرة منذ سنوات عديدة وكدليل علي التعاون الوثيق بين القطاع السياحي الحكومي والخاص حرص الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار علي حضور اجتماع الجمعية العمومية ومعه عدد من كبار مسئولي الوزارة .. وقد رحب احمد الوصيف رئيس الاتحاد بحضور الدكتور خالد العناني للجمعية، وشدد الوصيف علي ان القطاع السياحي يشهد حاليا حالة من الدعم الحكومي الحقيقي وقرارات طال انتظارها لعقود تحققت في أسابيع قليلة لتنهي الكثير من المشاكل التي واجهت القطاع ،، وأوضح ان هذا الدعم والتعاون يتم بتعليمات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي حرصًا علي تسهيل عمل القطاع وتحقيق نمو سياحي غير مسبوق ، وأكد ان الجمعية العمومية للاتحاد قررت إرسال برقية شكر الي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكبير للقطاع 
 
وأكد الوصيف ان حالة التعاون والتنسيق حاليا بين الوزارة والاتحاد والغرف وصلت لمستوي غير مسبوق بفضل تفهم الوزير النشيط الدكتور خالد العناني لاهمية تلك العلاقة .. مؤكدا ان غالبية القرارات التي تهم القطاع تصدر بالتنسيق والتباحث بين الجانبين تحقيقًا للصالح العام
 
ومن ناحية اخري اقرت الجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية الموازنة العامة لمجلس الادارة ووجهت الشكر للمجلس برئاسة احمد الوصيف علي الإنجازات العديدة التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية ونجاحه في حل مشاكل عالقة منذ سنوات.
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