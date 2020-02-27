اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 10:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حماية المستهلك: إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات

الخميس، 27 فبراير 2020 09:24 م
حماية المستهلك: إلزام شركات السياحة والطيران برد قيمة العمرة بعد تعليق الرحلات راضى عبد المعطى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء راضي عبد المعطى، في ضوء ما أعلنته حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة من إجراءات تتمثل في تعليق السفر للعمرة أو الزيارة، قرارًا سريعًا بإلزام شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات العمرة وشركات الطيران، برد قيمة ما دفعه المستهلكون نظير حجز رحلات العمرة أو السفر للسعودية للزيارة ومنح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية للقيام بالرحلة المتعاقد عليها فور زوال السبب - بحسب رغبة المستهلك -  مع تيسير الإجراءات الخاصة بذلك، وذلك تطبيقًا للقانون رقم 181 لسنة 2018، وتفاعلاً مع قرار المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرات العمرة وتعليق الدخول لمن حصل على تأشيرة العمرة مسبقًا.

وأضاف "عبد المعطى" أن ذلك تطبيقًا للبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذى يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كل الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق.

وأوضح  أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 نص بمادته رقم 25 على "التزام التجار وموردي الخدمات برد مقابل الخدمة حال تعذر القيام بأدائها"، ومعاقبه المخالف بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه وذلك عن كل مخالفة، تطبيقًا لنص المواد (1، 9، 25، 56، 66، 73، 74، 75) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وحذر "عبد المعطى" رئيس الجهاز المواطنين من الانسياق وراء أى عروض غير حقيقية بقدرة البعض في الحصول على تأشيرات للسفر الحالى للمملكة السعودية أو التنازل عن أية مبالغ تم دفعها مسبقًا .

على جانب آخر وجه عبد المعطى رساله لشركات السياحة وشركات الطيران بالالتزام بالضوابط القانونية والامتناع عن أية ممارسات سلبيه تضر بالمستهلكين مؤكدًا أن القانون سيطبق على كل المخالفين لافتا إلى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم الواتس آب "خدمة المواطن رقيب" 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.

 


حماية المستهك

راضى عبد المعطى

شركات السياحة والطيران العمرة والسفر للسعودية

اخبار مصر

اخبار البوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

للمرة الثانية.. انتخاب راضى عبد المعطى رئيسا لخبراء حماية المستهلك بالوطن العربى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 09:59 م

فيديو.. راضى عبد المعطى من أسيوط: قانون حماية المستهلك الجديد يحارب جشع التجار

الإثنين، 11 فبراير 2019 03:16 م

"راضى عبد المعطى" يشارك فى مؤتمر سياسات حماية المستهلك بفرنسا

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:55 م

راضى عبد المعطى: حماية المستهلك الوكيل عن المواطن ضد أى إجراءات تضر بحقوقه

السبت، 10 نوفمبر 2018 11:19 ص

الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين راضى عبد المعطى رئيسا لـ"حماية المستهلك"

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:43 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

خالد الجندى تعليقاً على وقف تأشيرات العمرة: الحفاظ على الأبدان مقدم على الأديان

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

محمد صلاح يتفوق تهديفيا على رونالدو فى دوريات "بيج 5"

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة