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حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

الخميس، 27 فبراير 2020 11:58 ص
حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون الرئيس الراحل حسنى مبارك
كتب أسامة عبد الحميد

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نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل حسنى مبارك، كلمات رثاء لجده، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تعبيراً عن حزنه الشديد لفقدان جده الراحل قائلا: "مصر كلها تمطر يوم وفاتك كإن سمائها بتعيط عليك والجامعات والمدارس كلها إجازة  كإنها أعلنت الحداد عليك وتموت في أول يوم من أيام رجب كإن ربنا بيفيض من فضله وكرمه عليك.. ووفاتك بعد أسبوع واحد من براءة أولادك اللي كانوا بيبروك وبيعطفوا عليك".

وتابع حفيد مبارك في بوست على صفحته على فيس بوك:"تموت موتة كريمة على سريرك لا مسجون ولا مقتول ولا معتدى عليك.. وربنا طول عمرك لحد ما تشوف بلدك قوية وعفية وكل أعداءك في السجون اللي تآمروا عليك وفجأة ملايين المصريين يحزنوا ويِرثوك ويدعولك بالخير ويترحموا عليكو.. ويتعملك حداد رسمي وجنازة عسكرية وكبار القادة والوفود يصلوا عليك".

 

كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك توفى أول أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 92 عاما.

 

والرئيس الأسبق من مواليد محافظة المنوفية مايو 1982، التحق بالكلية الحربية وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية و درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950.

عين مديرًا للكلية الجوية في إطار حمله تجديد لقيادات القوات المسلحة، ثم رئيسًا لأركان حرب القوات الجويه المصرية وقائدًا للقوات الجوية .

اختاره الرئيس الراحل محمد انور السادات نائبا له عام 1975 وخلفه في الحكم عام 1981.

 

حفيد مبارك
 


 


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