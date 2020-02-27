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حركة طالبان: الحكومة الأفغانية ستطلق سراح 5 آلاف من عناصرنا عقب اتفاق السلام

الخميس، 27 فبراير 2020 10:20 ص
حركة طالبان: الحكومة الأفغانية ستطلق سراح 5 آلاف من عناصرنا عقب اتفاق السلام حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)

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أعلن المتحدث باسم المكتب السياسى لحركة طالبان سهيل شاهين أن الحكومة الأفغانية سوف تُطلِق سراح 5 آلاف من عناصر الحركة عقب توقيع اتفاق السلام مع الولايات المتحدة، كما أكد شاهين- فى تصريحات إذاعية، نقلتها وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الخميس- أن الحركة ستطلق حتما محادثات بين الأطراف الأفغانية عقب توقيع الاتفاق.

غير أن المسئول الطالباني أوضح أن تدابير بناء الثقة ستكون شرطا مسبقا لإجراء حوار بين الأطراف الأفغانية.
ووفقا له، فإن الحكومة الأفغانية ستطلق سراح 5 آلاف من سجناء الحركة في أولى خطوات بناء الثقة، في المقابل ستطلق طالبان سراح ألف شخص من قوات الأمن الأفغانية.

من جانب اخر لقى ما لا يقل عن 7 مسلحين من حركة "طالبان" مصرعهم في انفجار عبوة ناسفة في إقليم بلخ شمال أفغانستان.

وأفاد فيلق شاهين /209/ التابع للجيش الأفغاني - في بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الخميس - بأن عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق انفجرت في وقت متأخر بمنطقة دولاباد مما أسفر عن مقتل جميع المسلحين السبعة الذين كانوا يستقلون السيارة.
وأضاف البيان أن الانفجار لم يسفر عن وقوع خسائر في صفوف أفراد الأمن والمدنيين.. ولم تعلق حركة طالبان على هذا الحادث حتى الآن.
جدير بالذكر أن طالبان وغيرها من الجماعات المسلحة غالبا ما يستخدمون العبوات الناسفة محلية الصنع لاستهداف مسؤولي الأمن والحكومة والموظفين، بيد أن معظم هذه العبوات تسفر عن مقتل أو إصابة المدنيين العاديين.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن الأحد الماضى، أنه سيوقع على اتفاق سلام مع حركة طالبان الأفغانية، حال أدت المفاوضات إلى إنهاء الحرب فى أفغانستان التى استمرت 18 عامًا.

وقال ترامب ، الذى انتقد مرارا استمرار وجود قوات بلاده بأفغانستان، فى تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض قبيل مغادرته إلى نيودلهي" إن القوات الأمريكية فى أفغانستان منذ 19 سنة، ونرى أن قادة طالبان يريدون التوصل لاتفاق ونحن كذلك".

يذكر أن إدارة الرئيس ترمب قد أعلنت فى الشهر الماضى أنها توصلت إلى اتفاق مبدئى مع طالبان على خفض الهجمات تمهيدا لاتفاق سلام وتزامنا مع الاستعداد لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.

 


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افغانستان

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امريكا

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