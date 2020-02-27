حداد يهشم رأس صديقه بشبين القناطر لسرقة التوك توك الخاص به

القليوبية - نيفين طه

هشم حداد رأس صديقه "بقالب طوب" حتى فارق الحياة وقيامه بسرقة توك توك الخاص به والذى يعمل عليه، معللا ذلك لمرورة بضائقة مالية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر ثم نقل جثة المتوفى للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بعثور الأهالى على جثة المدعو "ا.ا.ع" 18سنة، سائق ومقيم الشوبك - دائرة المركز، أثر إصابته بجروح تهتكيه بالخلف وبالجانب الأيسر للرأس، وبسؤال والده قرر بخروج نجله المجنى عليه بمركبة التوك توك التى يعمل عليها ولم يعد.

جرى على الفور إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص والتحرى أمكن لفريق البحث بقيادة العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى تحديد مرتكب الواقعة هو صديق المجنى عليه، وبعد تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن كلا من النقباء عبد الرحمن بندق ومحمد مجدى وأحمد مصطفى وكريم حجاب معاونى مباحث مركز شرطة شبين القناطر من ضبط المتهم ويدعى "ب.ج.م" 26 سنة، حداد ومقيم الشوبك – دائرة المركز.

وبمواجهة المتهم، أقر تفصيلياً بإرتكاب الواقعة، حيث تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه، ونظراً لمروره بضائقة مالية فى الآونة الأخيرة تراود إلى ذهنه فكرة التخلص من المجنى عليه والإستيلاء على مركبة التوك توك التى يعمل عليها لبيعها وفى سبيل تنفيذ مخططه الإجرامى قام بإستدراج المجنى عليه وقام بالإجهاز عليه برطمه على رأسه ( بقالب طوب) عدة مرات حتى تأكد من مفارقته الحياة واستولى على مركبة التوك توك وفر هاربا، وقام بالتصرف فيها بالبيع لدى المدعو "م ع س "22 سنة، ميكانيكى ومقيم عرب جهينة – دائرة المركز، والذى بإستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بصحة أقوال المتهم وعلمه بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط مركبة التوك توك المستولى عليها وتم التحفظ عليها.

تحرر عن المحضر رقم 1475 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2020م وتولت النيابة التحقيق.