حالة إصابة خامسة لفيروس كورونا المستجد فى مقاطعة تورونتو الكندية

تورونتو /أ ش أ/

أعلنت السلطات الطبية فى مقاطعة أونتاريو الكندية، اليوم الخميس، تأكيد حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد هى الخامسة فى تورونتو والسادسة فى المقاطعة.

وقال كبير المسؤولين الطبيين فى أونتاريو الدكتور ديفيد ويليامز إن زوج الحالة الخامسة فى أونتاريو ثبت إصابته بالفيروس. ويعتقد الخبراء الطبيون أن الحالة الجديدة هى أول حالة عدوى بشرية لفيروس "كوفيد-19" من إنسان إلى آخر فى فى أونتاريو.

وأوضح الدكتور ويليامز - فى بيان صحفى - "نعمل جنبا إلى جنب مع هيئة تورنتو للصحة العامة، التى هى الآن وستظل على اتصال دائم مع هذا الفرد خلال فترة عزلته الذاتية".

ولا يزال المسؤولون يعملون بنشاط على إيجاد طرق للسيطرة على إنتشار الفيروس واحتواءه، تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أى وفيات ناجمة عن الفيروس فى البلاد. ومع ذلك ، فإن الأفراد الذين يصابون بالعدوى يخضعون للمراقبة عن كثب إلى جانب أى شخص كانوا على اتصال به.

ووقعت الحالتين الجديدتين للفيروس فى أونتاريو بعد أن أظهرت امرأة، سافرت مؤخرا إلى إيران، الأعراض لدى عودتها. وعندما عادت إلى المنزل ، بدأ زوجها ، الذى لم يذهب إلى إيران معها ، فى إظهار أعراض الفيروس. وهذا يجعل هذه الحالة أول انتقال بشرى إلى إنسان فى أونتاريو، حيث كانت جميع الحالات الأخرى قد اكتسبت العدوى من الصين.