جنايات شبرا الخيمة تحدد 25 مارس للتصديق على حكم إعدام قاتلة والدها

تم تشكيل فريق بحثي برئاسة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث، وبإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات، توصلت جهود ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمه إلى أن وراء ارتكاب الواقعه ابنة المتوفى نظراً لوجود خلافات عائليه بينهما ، حيث أقرت بارتكاب الواقعه بسبب إجبارها علي الزواج من شخص يكبرها بحوالي 15 عاما مما أحدث العديد من الخلافات وجعلها تترك منزل الزوجية وتهرب لعدة أيام في محافظة مرسي مطروح منذ فترة .

وعقب عودتها لمنزل والدها قام بمنعها من استخدام الهاتف المحمول والخروج من المنزل، مما ولد لديها حالة كراهيه تجاهه ودفعها للتخلص منه.