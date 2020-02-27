جنايات شبرا الخيمة تحدد 25 مارس للتصديق على حكم إعدام قاتلة والدها

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رضا عيد والمستشار تامر حجازي قرارا بإجماع الآراء على إحالة أوراق قاتلة والدها بعزبة العرب ببهتيم بشبرا الخيمة لفضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في العقوبة المقررة بشأنها وحددت المحكمة جلسة 25 مارس المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمة.
وتعود أحداث القضية بتلقي الأجهزة الأمنية اخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بشأن وفاة مجدى م ا 55 عاما تاجر أراضي، ووجود آثار إحمرار دائرى حول الرقبة، وبسؤال كل من زوجته م ع 46 عاما ربة منزل، وابنته م م 21 عاما ربة منزل ، قررا أنهما حال قيامهما بايقاظه من النوم فوجئا بعدم تجاوبه وقاما بنقله للمستشفى وتبين لهما وفاته ولم يعللا سببا لوجود آثار حول الرقبه .
تم تشكيل فريق بحثي برئاسة اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث، وبإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات، توصلت جهود ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمه إلى أن وراء ارتكاب الواقعه ابنة المتوفى نظراً لوجود خلافات عائليه بينهما ، حيث أقرت بارتكاب الواقعه بسبب إجبارها علي الزواج من شخص يكبرها بحوالي 15 عاما مما أحدث العديد من الخلافات وجعلها تترك منزل الزوجية وتهرب لعدة أيام في محافظة مرسي مطروح منذ فترة .
وعقب عودتها لمنزل والدها قام بمنعها من استخدام الهاتف المحمول والخروج من المنزل، مما ولد لديها حالة كراهيه تجاهه ودفعها للتخلص منه.
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