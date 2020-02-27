جامعة الأقصر تختتم فعاليات المنتدى الأفريقي 2020 بفيلم للإقلاع عن المخدرات

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، ختام فعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقي 2020، وذلك بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر، وبرئاسة الدكتور ربيع سلامة عميد كلية الألسن، وذلك بعرض فيلم تسجيلي للإقلاع عن المخدرات، حيث تضمن المنتدى العديد من الأنشطة العلمية والثقافية والفنية و"معرض للفنون البصرية – مهرجان الأفلام القصيرة – سمبوزيوم – مهرجان المطبخ الأفريقي – المائدة المستديرة" بالإضافة إلى مؤتمر علمي دولي محكم وزيارات ميدانية حضارية.

ومع بدء ختام فعاليات المؤتمر داخل مكتبة مصر العامة بالأقصر، تم عزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ووقف جميع المشاركين بفعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقي 2020 دقيقة حداد على روح الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك، وقد ضم حفل ختام الفعاليات عرض فيلم تسجيلي لجامعة الأقصر، كما تم عرض فيلم 4 في 6 للمخرج حامد سعيد الذى كان مضمونه "كيفية الإقلاع عن الإدمان لمتعاطي المخدرات"، كما ضم سمبوزيوم الفنون، ومعرض الفنون البصرية، والفنون التشكيلية، ومسابقة الرسوم المتحركة وكذلك مسابقة الأفلام القصيرة.

وفي ختام الحفل تم منح جائزة لجنة التحكيم للمخرج حامد سعيد عن فيلم 4×6، وأوسكار منتدى جامعة الأقصر الأفريقي ودرع جامعة الأقصر لمجموعة من الفنانين والأساتذة المشاركين بالمنتدى، كما تم منح جوائز مهرجان الأفلام القصيرة وأفلام الرسوم المتحركة وجائزة لجنة التحكيم للفنانين الفائزين.

ومن جانبه أكد الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر، أهمية منتدى جامعة الأقصر الأفريقي مشيدًا بالدور الفعال لقيادات جامعة الأقصر لإعلاء الدور التعليمي والتثقيفي للجامعة، مشيرًا إلى أن محافظة الأقصر والجامعة توليان اهتمامًا كبيرًا للمساهمة في نشر وتفعيل الدور المجتمعي بالمشاركة مع المؤسسات والجهات المختلفة، ومن جدير بالذكر أنه سيتم خلال هذه الدورة تكريم كل من الفنان الدكتور عبد الغفار شديد والفنان الإنجليزي الأصل براين فلاين والفنان المصري سعيد شيمي والنحات السوداني الأصيل خالد عبد الله.