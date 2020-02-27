اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 07:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ودقيقة حداد على روح مبارك..

جامعة الأقصر تختتم فعاليات المنتدى الأفريقي 2020 بفيلم للإقلاع عن المخدرات

الخميس، 27 فبراير 2020 05:39 م
جامعة الأقصر تختتم فعاليات المنتدى الأفريقي 2020 بفيلم للإقلاع عن المخدرات جامعة الأقصر تختتم فعاليات المنتدى الإفريقى
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة الأقصر، ختام فعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقي 2020، وذلك بمكتبة مصر العامة بمحافظة الأقصر برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر، وبرئاسة الدكتور ربيع سلامة عميد كلية الألسن، وذلك بعرض فيلم تسجيلي للإقلاع عن المخدرات، حيث تضمن المنتدى العديد من الأنشطة العلمية والثقافية والفنية و"معرض للفنون البصرية – مهرجان الأفلام القصيرة – سمبوزيوم – مهرجان المطبخ الأفريقي – المائدة المستديرة" بالإضافة إلى مؤتمر علمي دولي محكم وزيارات ميدانية حضارية.

ومع بدء ختام فعاليات المؤتمر داخل مكتبة مصر العامة بالأقصر، تم عزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ووقف جميع المشاركين بفعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقي 2020 دقيقة حداد على روح الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك، وقد ضم حفل ختام الفعاليات عرض فيلم تسجيلي لجامعة الأقصر، كما تم عرض فيلم 4 في 6 للمخرج حامد سعيد الذى كان مضمونه "كيفية الإقلاع عن الإدمان لمتعاطي المخدرات"، كما ضم سمبوزيوم الفنون، ومعرض الفنون البصرية، والفنون التشكيلية، ومسابقة الرسوم المتحركة وكذلك مسابقة الأفلام القصيرة.

وفي ختام الحفل تم منح جائزة لجنة التحكيم للمخرج حامد سعيد عن فيلم 4×6، وأوسكار منتدى جامعة الأقصر الأفريقي ودرع جامعة الأقصر لمجموعة من الفنانين والأساتذة المشاركين بالمنتدى، كما تم منح جوائز مهرجان الأفلام القصيرة وأفلام الرسوم المتحركة وجائزة لجنة التحكيم للفنانين الفائزين.

ومن جانبه أكد الدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر، أهمية منتدى جامعة الأقصر الأفريقي مشيدًا بالدور الفعال لقيادات جامعة الأقصر لإعلاء الدور التعليمي والتثقيفي للجامعة، مشيرًا إلى أن محافظة الأقصر والجامعة توليان اهتمامًا كبيرًا للمساهمة في نشر وتفعيل الدور المجتمعي بالمشاركة مع المؤسسات والجهات المختلفة، ومن جدير بالذكر أنه سيتم خلال هذه الدورة تكريم كل من الفنان الدكتور عبد الغفار شديد والفنان الإنجليزي الأصل براين فلاين والفنان المصري سعيد شيمي والنحات السوداني الأصيل خالد عبد الله.


الاقصر

اخبار الاقصر

جامعة الاقصر

اخبار مصر اليوم

دقيقة حداد على روح مبارك

منتدى جامعة الاقصر الافريقي

مكتبة مصر العامه بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

مصر للطيران تلغى حجوزات جميع الركاب حاملى تأشيرات العمرة

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

علاء مبارك : نتقدم بالشكر لكل من واسانا وشاركنا حزننا فى مصابنا الجلل

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

لحم رخيص على السوشيال ميديا.. مدرس يروج لزواج القاصرات عرفيا في عمر 11 سنة بربع مليون جنيه لمدة أسبوع.. ومكافحة الإتجار في البشر تضبط المتهمين بالعجوزة.. وخبراء: جرائم تهدد الأمن الاجتماعي والسجن مصيرهم

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

بعثة مصر الدبلوماسية فى إيران: لا إصابات بفيروس كورونا بين الجالية المصرية

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة