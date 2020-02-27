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جامعة أسوان تنظم ورشة عمل عن إعداد وتأهيل معلمى اللاجئين والمهاجرين

الخميس، 27 فبراير 2020 12:09 م
جامعة أسوان تنظم ورشة عمل عن إعداد وتأهيل معلمى اللاجئين والمهاجرين جامعة أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تعقد جامعة أسوان ورشة عمل عن إعداد وتأهيل معلمي اللاجئين والمهاجرين بمشاركة 7 جامعات وفي إطار العمل المجتمعي والتطور التعليمي والتربوي الذي تعمل جامعة أسوان علي نشره بين القائمين علي المنظومة التعليمية.

ومن جهته قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية إن جامعة أسوان ستعقد يوم الأحد الموافق 1 مارس وحتى ٥ مارس ورشة عمل عن مشروع إعداد وتأهيل معلمي اللاجئين والمهاجرين فى قاعة السمنار بالمبنى الإداري، تشارك فيه جامعة أسوان و7 جامعات أخري وهي الأزهر و6 أكتوبر والزقازيق وهيلوبليس من مصر وجامعة أثينا من اليونان وجامعة فرديرك من قبرص وجامعة باث من المملكة المتحدة.

وأضاف الدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة أسوان أن ورشة العمل سوف تناقش موضوعات عديدة منها إعداد الدروس اليومية بطرق مشوقة بحيث تشمل المناسبات العالمية مثل يوم الأرض وغيره وطرق تدريس فاعلة مثل تعليم الأقران واستخدام تكنولوجيا التعليم والإنترنت من خلال معامل الكمبيوتر المتطورة والفيديو كونفرس والتى تم تجهيزها بكليات التربية فى مختلف الجامعات المشاركة وغيرها

كما يقوم الاتحاد الأوروبي بدعم المشروع وذلك من خلال اقامة المعامل وذلك بتكلفة حوالى مليون جنيه لكل معمل و ٣٠ جهاز كمبيوتر وفيديوكونفرس كامل ومكينة تصوير وطابعة 

 

 


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