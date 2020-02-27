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توقف تدفق سيل وادى العريش فى مياه البحر المتوسط

الخميس، 27 فبراير 2020 09:47 م
توقف تدفق سيل وادى العريش فى مياه البحر المتوسط تدفق مياه السيل بالعريش
شمال سيناء ـ محمد حسين

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توقف بشكل تام تدفق مياه سيل وادى العريش فى مياه البحر المتوسط على ساحل شمال سيناء ، وكان سيل وادى العريش وصل لمدينة العريش ، أمس مخترقا مجرى الوادى وصولا للبحر المتوسط، وتسبب السيل فى غرق مزارع خضروات وأداوت مزارعين يقومون بأعمال الزراعة فى مجرى الوادى ولم يبلغ رسميا عن حدوث أى خسائر وأضرار على مجرى الوادى.

وخلف مسار السيل بعد توقف صبه فى البحر المتوسط برك مياه متناثرة وطبقة من الطمى، وسارع أهالى وتجار العطارة بجمع الطمى لإعادة استعماله كمستحضرات تجميل.

وبعد وصول مياه السيول لمدينة العريش ـمس تحول مسار ضفتى الوادى لواجهة اهالى وتجمع طلبة المدارس وهم فى طريقهم لمنازلهم يلتقطون الصور التذكارية، كما اصطحبت اسر اطفالها لمشاهدة المياه وهى تتدفق بهدوء فى طريقها للبحر المتوسط طوال يوم امس وحتى الساعات الأولى من نهار اليوم .

 

وأعلن معهد بحوث الموارد المائية بشمال سيناء فى بيان له ، أن وصول مياه السيول لمدينة العريش كان الساعة 10.55 صباحا ، بفعل موجة الأمطار على مناطق نخل والتمد والحسنة والجديرات والمنبطح، واتجهت إلى مدينة العريش ،بعد استعاضه الناقص خلف سد الروافعه بفعل البخر وأصبح الآن يحجز خلفه 5.3 مليون متر مكعب كما فى السابق وما فاض عند ذلك وصل إلى مدينة العريش عبر قرية اولاد على والقريعة ولحفن  فى اتجاهه إلى البحر المتوسط .

 

 


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سيول العريش

وادى العريش

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