اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 02:24 م
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تموين القليوبية تضبط مدير محطة لتلاعبه فى أسعار المواد البترولية

الخميس، 27 فبراير 2020 02:05 م
تموين القليوبية تضبط مدير محطة لتلاعبه فى أسعار المواد البترولية محطة بنزين - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية القبض على مدير مسؤول عن إدارة محطة لتمويل السيارات بدائرة قسم العبور لتجميعه 75.400 لتر سولار وبنزين بهدف الاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى وقدرت تلك الكمية بمبلغ 509.325 ألف جنيه وتولت النيابة التحقيق

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط المدير المسئول عن إدارة محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة العبور لتجميعه وتصرفه فى 75,400 لتر (سولار وبنزين "80، 92") للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بقيمة مالية 509,325 ألف جنيهاً لتحقيق أرباح غير مشروعة وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط أكثر من 7 أطنان سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن بمدينة شبرا الخيمة فى المحافظة، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق، تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الأطعمة تابع لأحد المطاعم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، لإدخاله كميات من السلع الغذائية حوالى 7,150 طن زيت طعام، وعدس وبصل، وتوابل معبأة داخل براميل وأجولة وعبوات كمستلزمات إنتاج لإعدادها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور غير صالحة للاستهلاك الآدمى مدخلاً الغش والتدليس على المواطنين تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق

كما نجحت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية التموين بمحافظة القليوبية، من ضبط أمين عهده فرع جملة بدائرة مركز شرطة قليوب، لحيارته 8.916 طن سلع تموينية "فول" غير صالح للاستهلاك الآدامى بهدف ترويجية للمواطنيين، تم التحفظ على المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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