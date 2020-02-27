تعليم الوادي الجديد تطرح مبادرة "امتحان بلا مراقب" لزرع الثقة بالنفس للطلاب

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ عدد من مدارس الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة الوادي الجديد مبادرة متميزة تحت عنوان "اختبار بلا مراقب" مؤكدًا أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب والتي من شأنها تكوين الشخصية وكذا تشجيع الطلاب على خوض الامتحانات بكل يسر وسهولة دون رهبة ودون اللجوء إلى الغش بالإضافة إلى تهيئة الطلاب نفسيًا لخوض الامتحانات وإزالة المخاوف لديهم والرهبة والقلق خلال تلك الفترة.

ومن جانبه أشار مديرو الإدارات التعليمية إلى أن المبادرة لاقت ترحابًا شديدًا من جميع طلاب المدارس لما لها من خلق جو نفسي هادئ وكذلك تعزيز الثقة بالنفس لدى الطلاب وتدريبهم على تحمل المسئولية في جميع مواقفهم الحياتية.

وفي سياق متصل أعلن صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، عن فوز مدرسة موط الثانوية الزراعية في التصفيات النهائية على مستوى المديرية بمسابقة أوائل الطلبة للعام الحالى 2019 - 2020 م والتي عقدت بمقر مدرسة موط الزراعية.

أكد مرغنى أن اللقاء النهائي بين مدرسة الخارجة الثانوية الزراعية ومدرسة موط الزراعية بحضور موجهى العموم والأوائل للتعليم الزراعى بإشراف عادل عيد مدير التعليم الزراعى بالمديرية ومحمد شريف مدير المرحلة والذى أسفر عن فوز موط الزراعية مشيراً إلى أن الفريق الفائز سيخوض اللقاء المقبل على مستوى محافظات الصعيد والمقرر عقده فى مارس المقبل .

وفي سياق متصل أيضًا اختتم قطاع تعليم الوادي الجديد، فعاليات الأسبوع الثالث من البرنامج التدريبي للقيادات الوسطى والمنفذ بإدارة التدريب بالمديرية الأستاذ وصفى حسن عبد الموجود من الأحد 23 حتى اليوم الخميس 27 من فبراير 2020 م وذلك في إطار تحقيق التنمية المهنية المستدامة 2030، في ظل الخطة التابعة للإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بالقاهرة.

وخلال متابعته للتدريب أكد مدير التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد صلاح مرغنى على ان هذا التدريب يهدف لرفع كفاءة وتنمية المهارات الشخصية والوظيفية للمتدربين وبما يناسب مجريات العصر، وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة للقيادة بشكل جيد.

وفى ختام لقاء اليوم منح مرغنى المتدربين شهادات اجتياز التدريب الأسبوع الثالث متمنيا لهم تحقيق أكبر استفادة من البرنامج وذلك بحضور الأستاذ أحمد عزت عباس مسئول التدريب بالمديرية.