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تعرف على شروط مسابقة الأسرة المصرية لذوى الهمم بالشرقية

الخميس، 27 فبراير 2020 02:53 م
تعرف على شروط مسابقة الأسرة المصرية لذوى الهمم بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إطلاق مسابقة الأسرة المصرية للعام الثانى على التوالى لاختيار الشخص المثالى لعام 2020، بالتعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، فى إطار الخطة الخاصة بدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة.
 
وأشار المحافظ  إلى أن المسابقة تضم اختيار الشخص المثالى فى كل من الفئات، أم ذات إعاقة، أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوى الإعاقة، أم لأبناء ذوى إعاقة، أخت أو أخ يرعى " أخ أو أخت من ذوى الإعاقة"، أب مثالى لأبناء من ذوى الإعاقة، مضيفة أن يتم ذلك من خلال ملء استمارة الترشح المرفقة على الرابط التالى shorturl.at/moCZ1 
 
 
مع إدراج كافة المرفقات والمستندات المطلوبة التالية :
 
ـ بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارنية الإعاقة للمترشح.
 
ـ صورة من بطاقة الرقم القومى للمترشح.
 
ـ صورة من المؤهل للمترشح و الأبناء.
 
ـ صورة من شهادات ميلاد الأبناء.
 
ـ صورة من شهادات التقدير و الأوسمة و الجوائز.
 
ـ صورة شخصية و صورة أسرية
 
على أن يكون آخر موعد لتلقى استمارات الترشح يوم السبت 29 فبراير 2020، وسيتم تكريم الفائزين ممن تنطبق عليهم معايير المسابقة، فى احتفالية سينظمها المجلس بمحافظة القاهرة خلال شهر مارس 2020.
 
 
 
 
 
 

 


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