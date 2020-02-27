تعرف على شروط مسابقة الأسرة المصرية لذوى الهمم بالشرقية

وأشار المحافظ إلى أن المسابقة تضم اختيار الشخص المثالى فى كل من الفئات، أم ذات إعاقة، أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوى الإعاقة، أم لأبناء ذوى إعاقة، أخت أو أخ يرعى " أخ أو أخت من ذوى الإعاقة"، أب مثالى لأبناء من ذوى الإعاقة، مضيفة أن يتم ذلك من خلال ملء استمارة الترشح المرفقة على الرابط التالى shorturl.at/moCZ1

مع إدراج كافة المرفقات والمستندات المطلوبة التالية :

ـ بطاقة الخدمات المتكاملة أو كارنية الإعاقة للمترشح.

ـ صورة من بطاقة الرقم القومى للمترشح.

ـ صورة من المؤهل للمترشح و الأبناء.

ـ صورة من شهادات ميلاد الأبناء.

ـ صورة من شهادات التقدير و الأوسمة و الجوائز.

ـ صورة شخصية و صورة أسرية

على أن يكون آخر موعد لتلقى استمارات الترشح يوم السبت 29 فبراير 2020، وسيتم تكريم الفائزين ممن تنطبق عليهم معايير المسابقة، فى احتفالية سينظمها المجلس بمحافظة القاهرة خلال شهر مارس 2020.