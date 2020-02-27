سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 05:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على حقوق ذوى الإعاقة فى الترشح للانتخابات والانضمام للاتحادات النوعية

الخميس، 27 فبراير 2020 04:30 ص
تعرف على حقوق ذوى الإعاقة فى الترشح للانتخابات والانضمام للاتحادات النوعية ذوى الإعاقة أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المكتسبة لذوى الاحتياجات، ومنها الحقوق السياسية، وحقهم فى الترشح للانتخابات، وعمليات الاستفتاء، بالإضافة إلى أن القانون الجديد نظم انضمامهم للاتحادات النوعية والإقليمية.

ووفقًا للقانون:

"تلتزم الدولة بتمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بكافة الحقوق السياسية التى يتمتع بها الآخرون وتتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت فى الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه العمليات، بما فى ذلك الحق فى الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص".

"تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة فى إنشاء أو الانضمام إلى المنظمات او الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة وفقا لأحكام القانون بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوى الإعاقة فى كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب".

هذا وقد نشرت الجريدة الرسمية، نموذج استمارات التشخيص الطبى لإثبات الإعاقة ضمن النماذج الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة .

ونصت اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى (86) مادة، على التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، تشمل عدداً من الخدمات والمزايا العامة فى قطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل وغيرها، أو الخاصة باستخدام الشخص ذى الإعاقة مثل الأدوات المساعدة وغيرها حسب نوع الإعاقة، والتى تقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذى الإعاقة بموجب التشريعات السارية المقررة، فضلاً عن الالتزام باستخدام التكنولوجيا المساعدة لإتاحة الخدمات والمعلومات للأشخاص ذوى الاعاقة، واتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة فى برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهنى والتوظيف.


اخبار البرلمان

اخبار اليوم

مجلس النواب

مجلس الوزراء

ذوى الإعاقة

اخبار عاجلة

عاجل

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف اعترف مذيعو قنوات الإخوان بفشلهم؟.. تعرف على التفاصيل

كيف اعترف مذيعو قنوات الإخوان بفشلهم؟.. تعرف على التفاصيل

تعرف على حقوق ذوى الإعاقة فى الترشح للانتخابات والانضمام للاتحادات النوعية

تعرف على حقوق ذوى الإعاقة فى الترشح للانتخابات والانضمام للاتحادات النوعية

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 7 ساعات لصيانة المحولات الدورية.. السبت

فصل الكهرباء عن عدة مناطق بالغردقة 7 ساعات لصيانة المحولات الدورية.. السبت

تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الجلالة مع انطلاق تشغيلها العام الدراسى المقبل

تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الجلالة مع انطلاق تشغيلها العام الدراسى المقبل

سمالوط تشهد عاشر انتخابات تكميلية بمجلس النواب الحالى ابتداءً من 26 أبريل

سمالوط تشهد عاشر انتخابات تكميلية بمجلس النواب الحالى ابتداءً من 26 أبريل

اعرف تفاصيل حملة وزارة النقل لتوعية ركاب السكة الحديد بالسلوكيات المحظورة

اعرف تفاصيل حملة وزارة النقل لتوعية ركاب السكة الحديد بالسلوكيات المحظورة

"التضامن" تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان

"التضامن" تطلق اليوم برنامجًا لمحاربة ختان الإناث ومكافحة الإدمان

شقيق شهيد الشهامة بكرداسة: "قلب والدتى شعر بالكارثة أثناء أدائها العمرة"

شقيق شهيد الشهامة بكرداسة: "قلب والدتى شعر بالكارثة أثناء أدائها العمرة"

الداخلية تشترط إدراج بيان الحالة الصحية للمرضى فى طلب التقدم لحج القرعة

الداخلية تشترط إدراج بيان الحالة الصحية للمرضى فى طلب التقدم لحج القرعة

الحارس الشخصى لمبارك يكشف عن محاولة اغتياله فى بورسعيد.. فيديو

الحارس الشخصى لمبارك يكشف عن محاولة اغتياله فى بورسعيد.. فيديو

"التموين" تعلن عن صرف 90% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

"التموين" تعلن عن صرف 90% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

الديكتاتور يحبس شعبه.. 200 سجن و300 ألف محبوس فى عهد أردوغان

الديكتاتور يحبس شعبه.. 200 سجن و300 ألف محبوس فى عهد أردوغان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة