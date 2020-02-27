تعرف على تفاصيل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 6 مارس المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، إجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات الخاصة بانعقاد الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التى ستعقد خلال الفترة من 6 حتى 12 مارس المقبل، وذلك بحضور كل من رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ومديرة المهرجان المخرجة عزة الحسيني، حيث شارك فى حضور الإجتماع، مسئولى السياحة والآثار والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والمرور والحماية المدنية والمسطحات المائية والإسعاف ومكتبة مصر العامة وقاعة المؤتمرات وهيئة تنشيط السياحة، وعدد من مسئولى الشركات والفنادق السياحية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

واستعرض المشاركون فى الاجتماع، خطة عمل الدورة التاسعة من المهرجان، والفعاليات التى ستقام خلال المهرجان، والاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستقبال المهرجان، وصور التنسيق والتعاون اللازمة بين كافة الجهات المختصة، بما يضمن نجاح المهرجان وبما يليق بمكانة الأقصر كمدينة سياحية عالمية.

وأوضح رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، أن حفل افتتاح المهرجان سيكون بمعبد الأقصر فى السادس من مارس المقبل، بمشاركة 24 دولة أفريقية و13 دولة غير أفريقية، لافتا إلى أن المهرجان سيكرم عدد من النجوم منهم النجم العالمى جيمى جون لوي، والفنانة السنغالية ميمونة نداي، والفنان مصطفى شعبان، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة، موجها رسالة للجمهور العادى لحضور عروض الأفلام والفعاليات المختلفة من المهرجان.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر، حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم والتعاون والتسهيلات اللازمة، وأنه تم توجيه إدارة المهرجان بضرورة قيامها بمخاطبة جميع الجهات المعنية للحصول على جميع الموافقات اللازمة لإنجاح الدورة التاسعة من المهرجان بما يمثله من حدث سينمائى مهم على أرض محافظة الأقصر وبما يبعث برسائل ترويجية إيجابية عن المحافظة السياحية.