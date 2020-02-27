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تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الجلالة مع انطلاق تشغيلها العام الدراسى المقبل

الخميس، 27 فبراير 2020 03:30 ص
تعرف على البرامج الدراسية بجامعة الجلالة مع انطلاق تشغيلها العام الدراسى المقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تلتفت الأنظار العالمية إلى جامعة الجلالة الدولية تزامنًا مع إعلان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، عن تشغيل جامعة الجلالة فى العام الجامعى المقبل 2020/2021، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" أبرز البرامج الدراسية المتاحة بالجامعة.

وتضم جامعة الجلالة 15 كلية؛ وهى كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكلية العلوم الإدارية، وكلية الإنتاج الإعلامى، وكلية الفنون، كلية الهندسة، كلية علوم وهندسة الحاسبات، وكلية العمارة، وكلية العلوم، وكلية الغذاء والصناعات الغذائية، وكلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية العلوم الصحية التطبيقية، وكلية التمريض.

ويتاح 32 برنامجًا دراسيًا فى جامعة الجلالة، حيث إنه فى مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية يوجد 3 برامج، وهى برامج اللغويات التطبيقية وبرنامج علم النفس والاجتماع وبرنامج الحيو معلوماتية، وفى مجال العلوم الإدارية يوجد 3 برامج أيضًا وهى برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد وبرنامج نظم معلومات الأعمال وبرنامج إدارة المنشآت السياحية والفندقية، وفى مجال الإنتاج الإعلامى يوجد 4 برامج وهى برنامج الإنتاج التليفزيونى وبرنامج الإنتاج الاخبار ى وبرنامج الإنتاج الإعلامى وبرنامج الإنتاج السينمائى، وفى مجال الفنون يوجد 3 برامج وهى برنامج العمارة الداخلية وبرنامج تصميم الوسائط المتعددة وبرنامج الفنون البصرية، وفى مجال علوم وهندسة الحاسب يوجد برنامج هندسة الذكاء الاصطناعى.

وفى مجال العلوم الهندسية بجامعة الجلالة يوجد 3 برامج دراسية، وهى برنامج الهندسة المواد والتصنيع وبرنامج الميكاترونيات والأتمتة الصناعية، وبرنامج هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة، وفى مجال العمارة يوجد برنامج التصميم المعمارى والعمارة الرقمية.

أما مجال العلوم الأساسية بجامعة الجلالة فيضم 3 برامج دراسية وهى برنامج علوم وتكنولوجيا النانو، وبرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، وبرنامج جيولوجيا البترول والتعدين، وفى مجال الغذاء والصناعات الغذائية هناك 3 برامج أيضا وهى برنامج تكنولوجيا الأغدية، وبرنامج تكنولوجيا الألبان، وبرنامج تغذية الإنسان.

وفى مجال الطب يوجد برنامج الطب والجراحة 22 /21، وفى مجال طب الأسنان يوجد برنامج طب الأسنان، وفى مجال العلوم الصيدلية يوجد برنامج دكتور الصيدلة وفى مجال العلاج الطبيعى يوجد برنامج العلاج الطبيعى، ومجال العلوم الصحية التطبيقية يوجد 4 برامج دراسية، وهى برنامج لتكنولوجيا المختبرات الطبية، وبرنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبى، وبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وبرنامج تكنولوجيا التأهيل الوظيفى، وفى مجال علوم التمريض يوجد برنامج علوم التمريض بمسارات التمريض الطوارئ ومسار: تمريض الإدمان، ومسار: تمريض القبالة والتوليد، ومسار: تمريض حديثى الولادة.


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