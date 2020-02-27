تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا فى جنيف

سجلت جنيف اليوم الخميس، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما أفادته قناة "روسيا اليوم" فى نبأ عاجل، وأعلنت السلطات الرومانية عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، موضحة أن الشخص المصاب بالفيروس كان قادما من إيطاليا، فيما سجلت النرويج أول إصابة بالفيروس لشخص عائد من الصين، وأعلنت السلطات الصحية النرويجية، أن المريض ليس فى وضع خطر، وصرّحت المسؤولة في المعهد النرويجي للصحة العامة لاين فولد للصحافيين بأن "الشخص ليس مريضا، إنه بصحة جيدة ولا تظهر عليه أي عوارض"، مضيفة "نستبعد أن يكون قد نقل العدوى لآخرين".
وكانت السلطات الإيطالية أعلنت الثلاثاء الماضى، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في إقليم لومبارديا شمالي البلاد، على الحدود مع سويسرا، وأوضحت السلطات، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم، أن المريض رجل يبلغ من العمر 38 عاماً وكان يرقد في مستشفى ببلدة كودوجنو بلومبارديا بسبب مشكلات في التنفس.
ولفتت إلى أنه من بين إجمالي عدد حالات الإصابة الـ283، لقي سبعة مصابون حتفهم ، فيما تعافى أحد المصابين من إصابته .
وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى، أعربعن تضامنه مع سكان مدن منطقة "لومباردي"، والتي وصفتها السلطات باسم "المنطقة الحمراء"، والتي يُحتمل أن يكون قد تفشى بها فيروس (كورونا) المستجد.. موجها شكره لقوى إنفاذ القانون والدفاع المدني.
وكانت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، أعلنت اكتشاف 40 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد شمال البلاد، موضحة أن الحالات الجديدة ترفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا إلى 272 حالة، فيما لم ترتفع حالات الوفاة عن 7 أشخاص.
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