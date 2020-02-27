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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.07% بآخر جلسات الأسبوع

الخميس، 27 فبراير 2020 02:59 م
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.07% بآخر جلسات الأسبوع بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.07% خاسرا 82.78 نقطة ليغلق عند مستوى 7628.34 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.06% خاسرا 80.92 نقطة ليغلق عند مستوى 7546.71 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 179.5 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 32 شركة، فيما تراجعت 157 شركة.
 
وتراجع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.41%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 4.24%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.38%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.33%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.72%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.66%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.65%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.38%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.49%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.37%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.35%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.12%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.49%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.45%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.32%.
 
وجاء سهم "الإنماء طوكيو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.93%، ثم دله الصحية بنسبة 9.73%، ثم الواحة بنسبة 6.55%، فيما جاء سهم "متلايف إيه أى جى العربى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 7.74%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 6.79%، ثم جبل عمر بنسبة 6.62%. 
 
وفى سياق آخر أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية الخدمات الصناعية في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2019، بإجمالى 81.6 مليون سهم بقيمة 49 مليون ريال.
 
وقالت إن تاريخ أحقية الأرباح سيكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة والتي سيتم الإعلان عن تاريخ انعقادها لاحقاً بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
 
فيما أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية في 31-12-2019، وحققت صافى ربح 759.31 مليون ريال، وجاء ارتفاع صافي الربح لعام 2019 بنسبة 5.9% مقارنة بعام 2018، ويرجع السبب الرئيسي إلى ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 6.2%، وانخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 26.5% و16.3% على التوالي، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بحمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 14.5%.
 
وتحقق هذا الارتفاع في صافي الربح. على الرغم من انخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 11.1% والارتفاع في استهلاك البروبان بنسبة 5.6% وارتفاع تكاليف الإنتاج الثابتة والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 21.7% و30.9% على التوالى.
 
ويعتبر صافي الربح وإنتاج ومبيعات البولي بروبيلين لعام 2019م هو الأعلى على الإطلاق في تاريخ الشركة.

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