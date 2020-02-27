اليوم السابع
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تجديد حبس 4 متهمين بتسفير فريق كونغ فو مزيف بغرض الهجرة غير الشرعية

الخميس، 27 فبراير 2020 07:50 م
تجديد حبس 4 متهمين بتسفير فريق كونغ فو مزيف بغرض الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية -ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا للاتجار فى البشر، والنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج وتزوير أوراق رسمية، 45 يوما على ذمة التحقيق.

 

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين تخصصوا فى استقطاب الشباب وتهريبهم إلى الدول العربية بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية، حيث انتهز بعضهم درايتهم فى مجال الرياضة والآخرين فى مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج والحصول على مبالغ مالية من ضحاياهم تراوحت ما بين 40  إلى 50 ألف جنيه عن كل شخص ومحاولة تهربيهم إلى إحدى الدول العربية عبر ميناء القاهرة الجوى بموجب المستندات مزورة تفيد أنهم لاعبين "كونغ فو".

 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) ومديريتى أمن (الشرقية والدقهلية) تم ضبط المتهمين وعثر بحوزة الأول على مبالغ مالى قدره خمسون ألف جنيهاً مصرياً وهاتف محمول (بفحصه تبين أنه يحوى على العديد من المحادثات النصية والصوتية وصور لجوازات السفر والخطابات المزورة المنسوبة خلافاً للحقيقة للاتحادات الرياضية، وعثر بحوزة الثانى على مبلغ مالى قدره ثلاثة عشر آلاف وثلاثمائة وخمسون جنيهاً، وعثر بحوزة الثالث على مبلغ مالى قدره سبعة آلاف وأربعمائة جنيهاً و2 خطاب منسوب صدورهما لأحد الأندية الرياضية موجهين لأحد الاتحادات الرياضية بالخارج، وعثر بحوزة الأخير على 13 جواز سفر مصرى من ضحاياه، و2 هاتف محمول بفحصهم تبين احتواء أحدهم على العديد من المحادثات النصية والصوتية وصور لجوازات السفر والخطابات المزورة المنسوبة خلافاً للحقيقة للاتحادات الرياضية، وبمواجهتهم اعترفوا بما أكدته المعلومات والتحريات، واعترفوا بارتكابهم الواقعة. 

 

 
 

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