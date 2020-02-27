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تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن فى المطرية 15 يوما

الخميس، 27 فبراير 2020 01:47 م
تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن فى المطرية 15 يوما محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة المساكن بإسلوب كسر الباب، وقال المتهم فى تحقيقات نيابة المطرية، إنه قام بسرقة المساكن بأسلوب كسر الباب ولا يساعده أحد.
 
 
وأضاف المتهم، أنه اعتاد السرقات منذ أن كان عمره 14 عاما، حيث تعلمها من أحد جيرانه، مضيفا أنه كسب من سرقة شقق المطرية حوالي 50 الف جنيه يقوم بايداعهم في خزينة داخل منزله، وأنه كان يخطط لفتح صالون حلاقة والعيش منه بقية عمره والتوبة عن أعمال السرقة.
 
 
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المطرية، مفادها أن "خ. ح. م" 42 سنة عاطل مقيم بدائرة القسم، والسابق اتهامه فى 6 قضايا أخرهم 2702 لسنة 2007م الخصوص / قليوبية "سرقة متنوعة " والمفرج عنه حديثاً فى القضيتين أرقام ( 1716، 3398 لسنة 2008م عين شمس" سرقة بالإكراه "وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن بأسلوب "كسر الباب".
 
 
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها.
 
 
واعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب على النحو التالي" سرقة شاشة LCD من داخل مسكن" ش. ر. ش" 31 سنة كميائي ومقيم فى دائرة قسم شرطة المرج، والمحرر بشأنها المحضر، رقم 42912 لسنة 2019م جنح المرج، وسرقة شاشة كمبيوتر من داخل مسكن" ه. م. ع" 24 سنة ربة منزل بدائرة القسم والمحرر بشأنها المحضر رقم 10711 لسنة 2019م جنح القسم، وسرقة مبلغ مالي 4000 جنيه ، 2 سماعة من داخل مسكن "ع. ا. ا" 30 سنة عامل فة دائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 21415 لسنة 2019م جنح القسم، وسرقة مبلغ مالي 3200 جنيه من داخل مسكن "س. ف. أ" 42 سنة فكهاني مقيم بدائرة القسم، والمحرر بشأنها المحضر رقم 18866 لسنة 2019م جنح القسم.
 
 
وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولي عليها، وكذلك عثر بسكنه على عدة حلاقة كاملة أقر بشرائها بالمبالغ المالية المستولى عليها من المجني عليهما الثالث ، الرابع وقيامه بتجهيز محل بمنطقة عرب الحصن ـ دائرة القسم لمزاولة مهنة الحلاقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحاضر الأصلية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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