تجديد حبس صاحب مخبز استولى على 4 مليون جنيه من أموال الدعم بدار السلام

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح دار السلام، تجديد حبس صاحب مخبز 15 يوما على ذمة التحقيق، لاستيلائه على 4 مليون جنيها من أموال الدعم فى دار السلام، وإختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وحرر محضر بالواقعة.

وتمكن رجال المباحث فى ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دار السلام (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على مبالغ مالية قدرها (4622388 أربعة مليون وستمائة إثنان وعشرون ألف وثلاثمائة ثمانية وثمانون جنيهاً) وذلك لتلاعبه وإختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى حصص الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء طبقاً لتقرير اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المعنية.

وتمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى ضبط 21 ألف علبة سجائر مهربة جمركيا داخل مخزن فى منطقة الأزبكية، وحرر محضر بالواقعة، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جلب وتهريب البضائع مجهولة المصدر بمخالفة للقانون، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، قيام صاحب شركة استيراد وتخليص جمركى - مقيم بمحافظة الجيزة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية "جرائم تموينية" بتخزين كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركياً داخل مخزن "مستأجر كائن بدائرة القسم" بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه بواسطة رجال المباحث برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، وعثر بداخل المخزن على (20368 علبة سجائر ماركات متنوعة مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.