تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار وإلغاء آخرى لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية، وإلغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.
وأفادت مصادر ملاحية فى مطار القاهرة، أن سلطات المطار تلقت إخطاراً من الخطوط الملكية الأردنية بالغاء إقلاع رحلتها 502 المتجهة إلى عمان لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.
وأضافت المصادر أن رحلة فلاى ناس 566 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة اير كايرو 475 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.
وأشارت المصادر إلى أن تأخر إقلاع شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الكويتية 544 المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الشركة المصرية العالمية للطيران 905 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف التشغيل.
وأوضحت المصادر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة خاصة رحلات المتجهة إلى عدة دول اوروبية صباح اليوم ، بدون إلغاء رحلات وفقا لجدول التشغيل المقرر لها .
وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.
وتواصل سلطات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، إجراءات الفحوصات الطبية على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية والترانزيت لدولة الصين، تحسبا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في الأعراض المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.
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