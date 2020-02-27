اليوم السابع
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بورصة قطر حمراء بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بضغوط هبوط قطاع العقارات

الخميس، 27 فبراير 2020 02:28 م
بورصة قطر حمراء بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بضغوط هبوط قطاع العقارات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر،  بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.61% خاسرة 58.08 نقطة، لتغلق عند مستوى 9490.14 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها قطاعى الاتصالات والعقارات.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 95.8 مليون سهم، بقيمة 367 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 9239 صفقة، وارتفع 13 سهما، وانخفض 26 سهما، واستقرت 5 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.84%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.98%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.95%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.46%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.16%.
 
 
وفى سياق متصل، أعلن مجلس إدارة شركة مجموعة المستثمرين القطريين، عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بتاريخ 17 مارس، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد سيتم عقد الاجتماع الثاني بتاريخ 31 مارس 2020.
 
 
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مقترح تعديل مواد النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وقرارات هيئة قطر للأسواق المالية ونظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.
 
 
فيما أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، أن وكالة التصنيف الإئتماني "AM Best"، أصدرت  نتائج تقييمها لأعمال الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، حيث أكدت على تصنيف القوة المالية للشركة عند الدرجة A- (ممتاز) وكذلك درجة التصنيف الإئتماني طويل الأجل عند الدرجة "-a" بينما راجعت المنظور المستقبلي ليصبح سلبي بدلا من مستقر.
 
 
وقالت إن تأكيد تصنيف القوة المالية يعكس قوة المركز المالي للشركة وكفاءة الأداء الفني فيها بالإضافة إلى الإدارة السليمة للمخاطر المؤسسية وكذلك تعاملها مع مجموعة من شركات إعادة التأمين ذات التصنيف الجيد.
 
 
بينما أعلن البنك الأهلي، عن نتائج الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي انعقدت صحيحاً في الموعد المحدد لها مساء أمس الأربعاء، وفيها تقرر الموافقة على بنود جدولي أعمالها ، حيث تم الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك، كما تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.
 
 
كما تم اعتماد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنـة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ووافقت الجمعية بالإجماع على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أربـاح نسبتها 15% نقداً بالإضافة إلى أسـهم مجانيـة بمقـدار 5% من أسهم رأس مال البنك وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية.

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