بوابة العمرة المصرية تتوقف عن تلقى الطلبات بعد قرار السعودية تعليق السفر

أكد مصدر بغرفة شركات السياحة، أن بوابة العمرة المصرية ستتوقف عن تلقى أى طلبات لحين انتهاء الإيقاف المؤقت من قبل الجانب السعودى لمنح تأشيرات للمعتمرين، وحتى الانتهاء من اتخاذ إجراءات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا.
وأوضح المصدر لليوم السابع، أنه تم إيقاف تلقى أى طلبات، وأنه جار التواصل مع وزارة السياحة والآثار والجانب السعودى لبحث تداعيات الأزمة التى ستؤثر حتما على الشركات والمعتمرين، حيث تم إيقاف جميع الرحلات وعودة المعتمرين من المطارات.
ونوه المصدر إلى أن هناك حوالي 4 آلاف معتمر حصلوا على تأشيرات لعمرة رجب، وحتى الآن جار دراسة موقفهم، مشيرا إلى أن القرار سيؤدى إلى خسائر على المعتمرين وعلى الشركات أيضا، موضحا أن الأزمة تكمن فى فترة صلاحية التأشيرة التى حصل عليها المعتمرون والتى قد تنتهى قبل استئناف الحركة مرة أخرى.
واتخدت المملكة العربية السعودية عدة إجراءات وقائية مؤقتة للحد من تفشى انتشار فيروس كورونا ومحاصرته والقضاء عليه، مع تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية، وهذه الإجراءات تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة، وأهمها تعليق دخول المملكة للعمرة وزيارة المسجد النبوى الشريف أو السياحة.
وأهابت وزارة الخارجية السعودية بالمواطنين عدم السفر إلى الدول التى تشهد انتشاراً لفيروس كورونا الجديد(19-COVID).
وأوضحت الخارجية ، أن الجهات الصحية المختصة فى المملكة تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، مؤكدة حرصها على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته.
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