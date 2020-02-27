بوابة العمرة المصرية تتوقف عن تلقى الطلبات بعد قرار السعودية تعليق السفر

أكد مصدر بغرفة شركات السياحة، أن بوابة العمرة المصرية ستتوقف عن تلقى أى طلبات لحين انتهاء الإيقاف المؤقت من قبل الجانب السعودى لمنح تأشيرات للمعتمرين، وحتى الانتهاء من اتخاذ إجراءات احترازية ضد انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المصدر لليوم السابع، أنه تم إيقاف تلقى أى طلبات، وأنه جار التواصل مع وزارة السياحة والآثار والجانب السعودى لبحث تداعيات الأزمة التى ستؤثر حتما على الشركات والمعتمرين، حيث تم إيقاف جميع الرحلات وعودة المعتمرين من المطارات.

ونوه المصدر إلى أن هناك حوالي 4 آلاف معتمر حصلوا على تأشيرات لعمرة رجب، وحتى الآن جار دراسة موقفهم، مشيرا إلى أن القرار سيؤدى إلى خسائر على المعتمرين وعلى الشركات أيضا، موضحا أن الأزمة تكمن فى فترة صلاحية التأشيرة التى حصل عليها المعتمرون والتى قد تنتهى قبل استئناف الحركة مرة أخرى.