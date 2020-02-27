بريطانيا: السماح بخروج 130 سائحا من جزيرة بالمحيط الأطلنطى بسبب "كورونا"

لندن /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الخميس، أنه تم السماح بخروج 130 سائحا من أصل 700 سائح كانوا قد خضعوا للحجر الصحى فى فندق "كوستا أديجى بالاس" الواقع فى جزيرة "تنريفي" بالمحيط الأطلنطى للاشتباه فى إصابتهم بفيروس "كورونا".

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الناطقة بالإنجليزية، أن أكثر من 160 سائحا بريطانيا كانوا ضمن نزلاء الفندق الذى اكتشف فيه إصابة طبيب إيطالى بفيروس كورونا.

وأضافت القناة أنه تم السماح بإطلاق النزلاء بعد أن تبين مجيئهم الفندق بعد 24 من فبراير؛ حيث كان قد تم نقل الطبيب المصاب إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه لم يتبين بعد ما إذا كان نزلاء بريطانيين من بين المطلق سراحهم أم لا.