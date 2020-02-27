بريطانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 15 حالة

أفادت قناة (سكاي نيوز) البريطانية الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس بارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في بريطانيا إلى 15 حالة.. وأضافت القناة أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

أكدت صحيفة "ذا ميل" البريطانية ، أن السفر من وإلى بريطانيا أصبح في طي النسيان، حيث ألغى غالبية المسافرين حجوزاتهم على رحلات الطيران بسبب المخاوف من تعرضهم للإصابة بفيروس "كورونا المستجد" الذي ينتشر في أنحاء الكرة الأرضية، وأصيب به أكثر من 81 ألف شخص وتوفي بسببه نحو 2800 أخرين غالبيتهم في الصين.

وتوقعت الصحيفة أن يعلن وزير الخارجية البريطاني إلغاء السفر إلى الدول التي انتشر فيها المرض بالإضافة إلى طلب الخارجية بحظر تام للسفر إلى "هوبي" وهي المقاطعة الصينية التي انتشر منها المرض إلا في حالات الضرورة القصوى وأيضا إلى المدن العشرة التي تم إغلاقها بسبب إنتشار المرض في شمال إيطاليا.

وتتزايد المخاوف في بريطانيا بعد انتشار الفيروس القاتل في أوروبا حيث لقي 12 شخصا مصرعهم في إيطاليا منذ الجمعة، بينما أعلنت فرنسا عن حالة وفاة أخرى اليوم الأربعاء بالإضافة إلى اليونان، ومقدونيا الشمالية التي أصبحت أخر البلاد التي أعلنت عن تسجيل أول حالة إصابة لترتفع حالات الإصابة في أوروبا إلى 400 حالة.

ويتوقع أن تستمر المخاوف من الأزمة في بريطانيا في 2020 وكذلك خطط سفر الملايين من مواطنيها إلى الخارج بسبب احتفالات عيد الفصح في شهر إبريل القادم حيث يُعتقد أنهم لن يستطيعوا السفر إذا ما استمر المرض في الانتشار على مستوياته الحالية.

ويخضع أكثر من 160 بريطانيا للحجر الصحي في فندق "تناريف" بجزر الكناري الأسبوعين المقبلين بعد أن أصيب أحد الأطباء الإيطاليين بالمرض في الفندق حيث جرى اليوم إلغاء الوصول للجزيرة بسبب انتشار المرض.