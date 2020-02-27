بالأسماء..50 مرشحا يتنافسون على مقاعد التجديد النصفي لنقابة مهندسي الشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

أنهت النقابة الفرعية للمهندسين بالشرقية، استعداداتها الأخيرة، لانطلاق انتخابات التجديد النصفي، المقررة غدا الجمعة 28 فبراير، داخل مقر النقابة بمدنية الزقازيق، ذلك ابتداء من العاشرة صباحا حتي السابعة مساء، وبعدها فرز الأصوات، تحت إشراف قضائي.

وأكد الدكتور تامر جعفر نقيب مهندسي الشرقية، أن عدد المهندسين من لهم حق التصويت 38 ألف 588 عضو، وتم توزيعهم علي 14 لجنة وهي 5 لجان لشعبة المدني، 4 كهرباء، 3 ميكانيكا، لجنة لكلا من العمارة، بترول و كيمياء والغزل .

وأشار بقولة لـ " اليوم السابع " انه يتنافس 50 مرشح علي 7 مقاعد لعضوية مجلس النقابة، علي نحو 3 مقاعد لشعبة المدني و يتنافس عليها 23 مرشح، مقاعدين لشعبة كهربة و يتنافس عليه 14 مرشح، ومقعدين لشعبة ميكانيكا و مرشح عليهما 13 مرشح .

ولافت نقيب المهندسين، انه يوجد بطاقتان للتصويت، الأولي تخص مرشي النقابة الفرعية لاختيار 7 مقاعد، والثانية هي تخص الشعب العامة منها شعب مدني، كهربة ، ميكانيكا ، عمارة " يتم اختيار 5 فوق السن و 2 تحت السن ، أما شعب " التعدين و البترول ، كيميائية و نووية ، عزل و نسيج " يتم اختيار 3 فوق السن و 2 تحت السن .

وأضاف انه سيتم توفير وسيلة نقل للمهندسين بفرع النقابة بالعاشر من رمضان الي الزقازيق مجانا لتسهيل المشاركة، كما تم تخصيص موقع الكتروني من النقابة العامة، للاستعلام عن الرقم الانتخابي لكل عضو ، لمعرفة مقرة و لجنته بسهولة، لتقليل الزحام، كما سيتواجد متخصصين باللجان لاستعلام للزملاء الذين لم يتمكنوا من معرفة لجنتهم عبر الموقع المخصص .



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