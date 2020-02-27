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خالد صلاح
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باكستان تعلق الدراسة بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا"

الخميس، 27 فبراير 2020 11:14 ص
باكستان تعلق الدراسة بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" كورونا ارشيفية
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 أعلنت باكستان، تعليق الدراسة في إقليمي (السند) و(بلوشستان) كإجراء احترازي بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية، اليوم الخميس أن حكومة إقليم السند في جنوب شرق البلاد أعلنت تعليق الدراسة اليوم وغدا، بينما أعلن إقليم بلوشستان، المتاخم لإيران، تعليق الدراسة حتى 15 مارس المقبل.. يأتي ذلك بعدما أعلنت باكستان تسجيل حالات إصابة بالفيروس قادمة من إيران.
وفي السياق ذاته، دعا مساعد رئيس الوزراء لشؤون الصحة ظفر ميرزا، اليوم، الأشخاص الذين سافروا مؤخرا إلى الدول الموبوءة بالفيروس بالاتصال على الخط الهاتفي المكرس لتقديم المساعدة.
 

كما أعلنت باكستان عن حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها. 

وكانت السلطات فى باكستان، أعلنت امس الاربعاء، عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا على أراضيها لشاب قادم من إيران، وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم، أن حالة الإصابة بالفيروس تقع فى مدينة كراتشى بإقليم السند جنوبى شرقى البلاد على الحدود مع الهند، موضحة أن المصاب شخصٌ يبلغ من العمر 22 عاماً جاء على متن طائرة من إيران وكان دائم التردد عليها.
 
وقامت السلطات الباكستانية، بحجز المريض وأسرته فى حجر صحى على الفور فى إحدى مستشفيات كراتشي.
 
وتقوم إسلام آباد، بفحص جميع الركاب الآخرين الذين كانوا على متن الطائرة التى جاء من خلالها المصاب.

 


باكستان

كورونا

بلوشستان

مستشفيات كراتشي

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