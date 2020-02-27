سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

انقطاع المياه عن مركز أبو حمص وقراها بالبحيرة لمدة 3 ساعات

الخميس، 27 فبراير 2020 12:05 م
انقطاع المياه عن مركز أبو حمص وقراها بالبحيرة لمدة 3 ساعات انقطاع المياه
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عن انقطاع المياه عن مركز أبو حمص وتوابعه، وذلك اعتبارا من الساعة السابعة صباح يوم الجمعة الموافق  28/2/2020 وحتى الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحطة.
 
وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 .
 
وكشف المهندس خالد حسين، رئيس شركة مياه البحيرة، عن مشروعات المياه المنفذة والجارى تنفيذها داخل محافظة البحيرة وذلك لمواجهة أزمة نقص المياه بالمحافظة.
 
وأضاف المهندس خالد حسين، أنه تم توريد وتركيب عداية بولى ايثيلين قطر 315 مم داخل فاروغ قطر 630 مم أسفل ترعة المحمودية بعمق 12م وطول 190 م، وتنفيذ خط قطر 280 مم بولى ايثيلين بطول 4.2 كم، وتنفيذ خط قطر 160 مم بطول 1.6 كم لنقل المياه من خط طرد محطة مياه أبو حمص إلى البر الشرقى من ترعة المحمودية، وذلك لتغذية بعض قرى كفر الدوار بتكلفة إجمالية 5.5 مليون جنيه، مما أدى إلى تغذية حوالى 15 قرية وتحسين الضغوط فى حوالى 10 قرى.
 
كما تم توريد وتركيب وحدتى ترشيح سريع بتصرف إجمالى 4 آلاف م3/يوم، للقضاء على مشكلة ضعف وانقطاع المياه ببعض قرى أطراف مركز أبو حمص (مجلس قرية بركة غطاس) بتكلفة إجمالية 6 ملايين جنيه، وتم إجراء تجارب التشغيل وأخذ عينات المياه المُنتجة بمعرفة الصحة، وأثبتت العينات نجاحها وتم التشغيل، كما تم تنفيذ عداية أسفل السكة الحديد قطر الفاروغ 600 مم صلب، والخط قطر 160 مم (بواسطة الدفع الهيدروليكى نظراً لضعف التربة بهذه المنطقة)، وذلك للقضاء على مشكلة ضعف المياه ببعض قرى مركز جنوب التحرير بتكلفة 500 ألف جنيه تقريباً.

انقطاع المياه

محافظه البحيرة

شركه مياه البحريه

الإحلال والتجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

الإسكان: استكمال سداد مقدم حجز دار مصر وسكن مصر وJANNA بعد وقف التعامل

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

"جنايات دمنهور" تحيل أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول فى البحيرة للمفتى

جنايات دمنهور تقضى بإعدام الجزار مرتكب واقعة ذبح أسرة كاملة فى كفر الدوار

جنايات دمنهور تقضى بإعدام الجزار مرتكب واقعة ذبح أسرة كاملة فى كفر الدوار

مصدر بالأهلي: أسبوع يفصل رمضان صبحى عن العودة لحسابات فايلر

مصدر بالأهلي: أسبوع يفصل رمضان صبحى عن العودة لحسابات فايلر

السيسى يبعث برقية عزاء لخادم الحرمين فى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

السيسى يبعث برقية عزاء لخادم الحرمين فى وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة