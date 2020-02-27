"اليوم السابع" توقع بروتوكول تبادل محتوى مع وكالة "Meashots" العالمية

في إطار خطتها لتطوير وتوسيع دوائر المحتوى الرقمي، وإتاحته للجمهور والوكالات العالمية وفقًا لقواعد حقوق الملكية الفكرية، وقعت مؤسسة "اليوم السابع" بروتوكول تعاون مع وكالة "Meashots" العالمية المتخصصة في تجميع وتوزيع ونشر محتوى الصور الرقمية على مستوى العالم.

وتأتى تلك الخطوة حرصًا من مؤسسة "اليوم السابع" على تطوير كل خدماتها، وإتاحة المحتوى الخاص بها للجمهور والمستخدمين والوكالات بمقابل مادي، وفقًا لشروط وضوابط النشر وحقوق الملكية الفكرية، لدعم إنتاج واستخدام المحتوى الصحفي والرقمي من الصور بشكل قانوني وأكثر جودة.

وتعد وكالة "Meashots" واحدة من أهم وكالات إتاحة محتوى الصور للأفراد والوكالات بمقابل مادي وبشكل يضمن حقوق الملكية الفكرية لكل الأطراف المنتجة والمستخدمة للصور، وزار مقر مؤسسة "اليوم السابع" كل من كريم أبو زيد وعمر أبو زيد ممثلي الوكالة، وقاما بجولة تفقدية داخل صالة التحرير والأقسام المختلفة بالمؤسسة بإصداراتها المتنوعة، مؤكدين إعجابهما بضوابط ومبادئ العمل داخل صالة تحرير "اليوم السابع" ومواكبة المؤسسة لكل أشكال التطور في صناعة المحتوى على مستوى العالم.