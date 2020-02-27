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اليوم السابع: تعليق العمرة فى السعودية مؤقتا بسبب كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 08:33 م
اليوم السابع: تعليق العمرة فى السعودية مؤقتا بسبب كورونا عدد اليوم السابع

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يتناول عدد "اليوم السابع" المطبوع الصادر غدٍ الجمعة، عددٍ من الموضوعات والتغطيات الهامة، أبرزها ملف عن انخفاض الدين من 91 % لـ66% من الناتج القومى؟، وتعليق العمرة فى السعودية مؤقتا بسبب كورونا.

 

وإلى أهم العناوين:
 

كيف انخفض الدين من 91 % لـ66 % من الناتج القومى؟.. انخفاض التضخم العام وعجز الموازنة وارتفاع حجم الناتج والنمو الاقتصادى العام وراء تراجع الدين العام.. خبراء: الاستدانة بهدف الاستثمار خيار صحيح
 

تعليق العمرة فى السعودية مؤقتا بسبب كورونا.. خارجية المملكة: إجراء احترازى لمنع تفشى الفيروس.. «مدبولى»: لا توجد أى إصابة بفيروس كورونا فى مصر.. ولن نخفى شيئاً

الحكومة تعلن مستهدفات الخطة الاستثمارية الجديدة.. زيادة معدل النمو الاقتصادى لـ6%.. والاستثمار لـ20 % من الناتج المحلى.. خفض معدلات البطالة والفقر.. وسد الفجوات التنموية فى المحافظات الأكثر احتياجاً
 

عزاء الرئيس الأسبق مبارك بمسجد المشير اليوم.. عميد العائلة بالمنوفية: عزاء شعبى للرئيس الراحل بقريته.. ودعوة أسرته


 

زوليكا تتحدث لـ«اليوم السابع » من ستوكهولم: حفيدة مانديلا تروى قصة تعافيها من الإدمان إلى تدشين مؤسسة للعلاج
 

المحامية رهاب بيطار تكشف لـ«اليوم السابع» تفاصيل تعذيب رجل أعمال سورى وزوجته في قطر ومنعهما من السفر

 

26 مارس المقبل للنطق بالحكم.. إحالة أوراق 5 متهمين بتخريب أنابيب البترول بالبحيرة للمفتى
 

موجة ارتياح بين طلاب الثانوية لجدول الامتحانات المقترح.. طلبة الأدبى والعلوم يرحبون بالاقتراح.. «رياضة » يطالبون بوقت أطول للديناميكا والجبر.. و «التعليم »: ندرس كل المطالب

ضبط 5 أطباء و 6 ممرضين حكوميين للعمل بمستشفى خاص فى دمياط
 

الزمالك يواجه الترجى التونسى اليوم فى مباراة «الثأر والعبور».. كارتيرون يرفض المغامرة فى التشكيل.. حسم مشاركة حازم وعبدالشافى.. والترجى يفقد الخنيسى

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