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الوادى الجديد تفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فى ملتقى تحدى الأمية

الخميس، 27 فبراير 2020 10:59 ص
الوادى الجديد تفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فى ملتقى تحدى الأمية الوادى الجديد تفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم
كتب على عبد الرحمن

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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة رشحت محافظة الوادى الجديد لنيل جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فى ملتقى تحدى الأمية الذى عقد بدولة الإمارات تحت شعار " تحديات وحلول "، وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم وإبراز جهود المحافظات وتجاربها الناجحة إقليمياً ودولياً خاصة عقب فوز الوزارة بجائزة المركز الثانى والميدالية الفضية على مستوى القارة الأفريقية من الرابطة الأفريقية للإدارة العامة فى مشروع تحسين الخدمات العامة.
 
وأشار شعراوى إلى تسلم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد جائزة المؤسسة عن فئة الحكومات فى مجال تحدى الأمية وذلك تقديراً لجهود المحافظة خلال الفترة الماضية في هذا الشأن حيث وجه المحافظ بصرف حوافز مالية وإعانات شهرية للطلاب بشرط الإلتزام بالحضور المدرسي، بالإضافة لتحسين الوجبة المدرسية ودعمها بمكونات إضافية لتشجيع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة علي العملية التعليمية وزيادة اعداد الطلاب  الملتزمين بالحضور .   
 
وأوضح وزير التنمية المحلية إلى أنه قام بترشيح المحافظة للحصول على الجائزة خلال اللقاء الذى عقده مع  جمال بن حويرب المدير التنفيذى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالامارات والمستشار الثقافى لحكومة دبى على هامش مشاركته فى المنتدى الحضرى العالمى الذى عقد بمدينة أبوظبى بالامارات .
 
وأضاف شعراوى أنه تم خلال ذلك اللقاء التباحث حول أهمية إعطاء ملفات محو الأمية والمعرفة وتحسين جودة التعليم داخل المحافظات الأهمية والأولوية المطلوبة فى التعاون بين الوزارة والمؤسسة الإماراتية ، وتم التوافق على ترشيح محافظة الوادى الجديد التى تبنى محافظها فكرة دعم المؤسسات التعليمية وتقيدم حزمة من الحوافز المالية والعينية للطلاب الدارسين بمختلف المراحل التعليمية والتواصل مع أسرهم لتصبح المشاركة فى العملية التعليمية أحد أسس التنمية بالمحافظة .
 
كما استعرض شعراوي جهود المحافظات في تطوير فرص اتاحة التعليم وتشجيع الطلاب علي العملية التعليمية ، وأشاد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بتجربة محافظة الوادي الجديد في هذا الشأن، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إبراز دور المحليات والمحافظات والتى تتنوع الخبرات فيها وبحث إمكانية الدعوة لمؤتمر تعرض فيه كل محافظة تجاربها ونماذجها الناجحة وبحث إمكانية تعميمها ودعم المحافظات المتميزة على صعيد العمل المشترك وتقديم جوائز للعناصر المتميزة بما يعمل على تغيير الصورة النمطية وتقدير الجهود التى يتم القيام بها .
 
يذكر أن جائزة الشيخ محمد بن راشد للمعرفة وهى الجائزة المرموقة التى تمنح للحكومات والمؤسسات والشخصيات العاملة فى مجال التعليم ومحو الأمية والمعرفة حيث تمثل تجربة الوادى الجديد واحدة من التجارب المهمة التى قررت الوزارة أن ترشحها لنيل الجائزة تشجيعاً للمحافظة ولتكون نموذجاً لباقى المحافظات لبذل الجهد فى هذا الملف الحيوى الهام الذى توليه الوزارة اهتماماً كبير .
 
 


 

الوادى الجديد

التنمية المحلية

محو الأمية

جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

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