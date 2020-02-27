وتابع -حسبما نقلت قناة "دى دى نيوز" الهندية- أن جميع العائدين سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما، مضيفا أن 16 هنديا آخرين من أفراد طاقم السفينة السياحية يتلقون العلاج فى اليابان بعد إصابتهم بالفيروس.

كما أعلنت الهند وصول 76 مواطنا هنديا و36 شخصا من سبعة بلدان أخرى إلى الهند عائدين على متن طائرة هندية كانت السلطات أرسلتها بمساعدات طبية إلى مدينة "ووهان" الصينية للمساعدة في مكافحة انتشار الفيروس.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).