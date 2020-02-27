نيودلهى (أ ش أ)

اتهمت الهند اليوم الخميس، المفوضية الأمريكية للحريات الدينية بتسييس الاحتجاجات وأعمال العنف الجارية فى "دلهى" والتى أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات، وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية إن تصريحات المفوضية الأمريكية غير دقيقة ومضللة، وبدا أنها تهدف إلى تسييس القضية، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وكانت المفوضية الأمريكية قد أعربت أمس الأربعاء، عن قلقها العميق جراء العنف في الهند، ونقلت شهادات أكدت أن الشرطة لم تتدخل في هجمات ضد المسلمين وهو ما نفته الحكومة الهندية. وأضافت الشبكة أن الاشتباكات العنيفة التي بدأت الإثنين الماضي بين الهندوس والمسلمين هي أسوأ أعمال شغب طائفية في العاصمة منذ عقود وشهدت إشعال حرائق في محلات تجارية ومزارات إسلامية وسيارات ، إلى جانب مصرع 34 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

يذكر أن حصيلة الاحتجاجات العنيفة في الهند على خلفية قانون المواطنة المثير للجدل، ارتفعت إلى 34 قتيلا وأكثر من 200 مصاب، وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الخميس أن "دلهي" شهدت اضطرابات والعديد من حوادث الحرائق المتعمدة أمس الأربعاء، وذلك في إطار الاحتجاجات العنيفة المستمرة منذ يوم الاثنين الماضي.

يشار إلى أن الاحتجاجات شهدت اشتباكات بين المسملين والهندوس وإشعال حرائق في محال وسيارات واشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة أيضا، ولا تزال الأوضاع متوترة في الهند منذ بداية الاحتجاجات على القانون منذ ديسمبر الماضي.

وكانت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، نشرت تفاصيل واحد من أسوأ الهجمات الطائفية فى الهند منذ عقود عندما هاجم حشدا مسجدا وقتلوا المؤذن وضربوا الإمام قبل أن يشعلوا النيران بالمكان.

وقالت "سى إن إن" إن عبد الله سامر كان يصلى فى المسجد الواقع فى شمال غرب العاصمة الهندية نيودلهى مساء الثلاثاء عندما اقتحم "مسلحون" المكان بالأسلحة وقاموا بمهاجمة المصلين وإشعال النيران فى المبنى.

وقال سامر لـ "سى إن إن" إن المقتحمين دخلوا المسجد الواقع فى حى أشوك ناجار بالعاصمة وهم يهتفون باسم إله الهندوس "جاى شرى رام" قبل أن يقوموا بضرب الإمام وقتل المؤذن.

وأضاف سامر الذى أصيب بإصابات خطيرة فى الخجوم لشبكة "سى إن إن" إن المعتدين جلبوا معهم هراوات وحجارة داخل المسجد وكان الموجودون بالخارج يحملون البنادق، وأضاف سامر إنهم اضطروا لقطع الصلاة والهروب.