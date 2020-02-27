وكانت المفوضية الأمريكية قد أعربت أمس الأربعاء، عن قلقها العميق جراء العنف في الهند، ونقلت شهادات أكدت أن الشرطة لم تتدخل في هجمات ضد المسلمين وهو ما نفته الحكومة الهندية.

وأضافت الشبكة أن الاشتباكات العنيفة التي بدأت الإثنين الماضي بين الهندوس والمسلمين هي أسوأ أعمال شغب طائفية في العاصمة منذ عقود وشهدت إشعال حرائق في محلات تجارية ومزارات إسلامية وسيارات ، إلى جانب مصرع 34 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين.