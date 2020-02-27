اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 فبراير 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الهجرة" والعربية للتصنيع يشهدان توقيع اتفاقية بأنظمة الألومنيوم مع شركة ألمانية

الخميس، 27 فبراير 2020 02:40 م
"الهجرة" والعربية للتصنيع يشهدان توقيع اتفاقية بأنظمة الألومنيوم مع شركة ألمانية جانب من توقيع الاتفاقية
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، توقيع اتفاقية للتعاون بين الهيئة وشركة جوتمان الألمانية بفرعها بالشرق الأوسط فى دبى، لتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة، بما يلبي احتياجات السوق المحلى وتعزيز التصدير للمنطقة الأفريقية والعربية .

220202714304714-WhatsApp-Image-2020-02-27-at-2.24.47-PM-(1)

فيما أشارت السفيرة نبيلة مكرم بمجهودات الهيئة العربية للتصنيع لزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا المتطورة، موضحة أن بنود البروتوكول دخلت حيز التنفيذ لتأسيس صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة لتلبية متطلبات كافة المشروعات التنموية.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس على متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة بكافة أنواعها بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال .

220202714304714-WhatsApp-Image-2020-02-27-at-2.24.47-PM

كما أشار"التراس" إلى أهمية توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي في مجال صناعة الألومنيوم والتحول من التجميع إلي التصنيع، بالتعاون مع  شركة "جوتمان" الألمانية بفرعها بالشرق الأوسط بدبي، والتي تعد مجموعة دولية تعمل في أكثر من 45 دولة حول العالم، موضحا أهمية رفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع بما يحقق صالح المستهلك وتوفير احتياجات السوق المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية.

220202714304714-WhatsApp-Image-2020-02-27-at-2.24.48-PM

وأضاف أن مصر لديها مقومات تنافسية جاذبة حيث تتمتع بالإعفاءات الجمركية والإتفاقات التجارية المبرمة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم، وهو ما يجعل من الممكن أن تصبح مصر مركزا لتصدير الألومنيوم لدول المنطقة العربية والأفريقية بتكلفة تنافسية .

ووفقا لجوانب الاتفاق، أوضح "التراس"أنه تم الإتفاق على البدء في الخطوات التنفيذية للشراكة وتأسيس شركة "جوتمان" المصرية، لتلبية احتياجات السوق المحلي والمشروعات التنموية والإنشاءات الكبري المخطط لها في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين والمدن الذكية من أنظمة تزجيج الألومنيوم وقطاعات التكسية والتغليف، وواجهات المباني عالية الجودة، مشيرا أن الإتفاق يتضمن التدريب للكوادر البشرية وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة.

220202714304714-WhatsApp-Image-2020-02-27-at-2.24.49-PM

من جانبه أوضح "نائل مصطفي لطفي أبو العافية "رئيس مجلس إدارة شركة "جوتمان " بفرعها بالشرق الأوسط فى دبى، أن التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع يلبى إحتياجات قطاعات المشروعات السكنية والتجارية، بمنتجات ألومنيوم هندسية ألمانية توفر بيئة مريحة وتتميز بالإستدامة والآداء، مشيدا بخطة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي والإمكانيات التصنيعية والفنية المتميزة بها وما لديها من كوادر بشرية مدربة، إلى جانب ما تتميز به من دقة فى تنفيذ المشروعات التي تسند إليها وتسليمها في التوقيتات المحددة.

وأشار السيد "بيتر جروف "الرئيس التنفيذي لشركة جوتمان بالقاهرة "، إلى أهمية عقد شراكة مثمرة مع الهيئة العربية للتصنيع توفر العديد من فرص العمل وزيادة حجم الإستثمار للمشروعات التي تنفذها الشركة بمصر ثم التصدير للمنطقة الأفريقية والعربية .


العربية للتصنيع

الفريق التراس

المونيوم

الهجرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

س و ج.. هل يلحق رمضان صبحى بمواجهتى صن داونز فى دوري أبطال أفريقيا؟

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

ليفربول يحطم الأرقام القياسية داخل وخارج الملعب.. الأرباح تتخطى 500 مليون إسترلينى لأول مرة.. العملاق الإنجليزى يوقع 9 عقود إعلانية جديدة وعائدات التذاكر تقفز إلى 84 مليون إسترلينى.. والنادى يستعد لتوسعة أنفيلد

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

أوباما خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الترجى.. وجنش يظهر لأول مرة

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

إسرائيل تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

الصحة: خروج الأجنبى حامل كورونا من الحجر الصحى غدا بعد التأكد من سلامته

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

أزمة عقوبات مباراة السوبر تتصاعد.. الأهلى يبدأ تحركاته القانونية بتظلم للجبلاية.. الزمالك يرفض الاعتراف بها ويؤكد بطلان لائحة الانضباط.. واتحاد الكرة: القرارات قانونية 100% وأعلنا اللائحة 20 سبتمبر

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

الداخلية تضبط أدمن صفحة زواج القاصرات.. تروج للراغبين بـ100 ألف للزبون

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار السعودية بمنع سفر تأشيرات العمرة والسياحة

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

هل تعاد مباراة سوبر الأهلى والزمالك بسبب عدم تطبيق الـvar؟..اتحاد الكرة يرد

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

صحف إيطاليا وإسبانيا تهاجم زيدان وسارى بعد السقوط بدورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يخسر لأول مرة فى التاريخ من مانشستر سيتى.. ليون يهدد حلم رونالدو مع يوفنتوس.. ومدرب الملكى يقترب من أول إقصاء أوروبى فى مسيرته

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

حفيد مبارك فى رسالة مؤثرة لجده: ربنا أطال عمرك لحد ما شفت أعداءك بالسجون

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

اتحاد الكرة: عقوبات الانضباط قانونية 100%.. وغير ملزمين بعرض اللائحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة