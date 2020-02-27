الهجرة توجه المصريين بالخارج بمراجعة السلطات المختصة حال ظهور أعراض لكورونا

كتب محمود راغب

أكدت وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، أنه في ظل وصول فيروس كورونا إلى العديد من الدول، توجه الوزارة عناية أبنائنا المصريين لمراجعة السلطات المختصة حال ظهور أي من أعراض "فيروس كورونا".

ونشرت وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ، على صفحتها الرسمية، تعليمات وقائية والمتمثلة خاصة بأعراض المرض والتى تتمثل في شكل الحمى والسعال وضيق التنفس، وبشكل خاص الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مثل السرطان وأمراض الرئة المزمنة وداء السكري؛ حيث نشرت الجهات المعنية زيادة احتمالية فرص الإصابة بالفيروس.

وناشدت وزارة الهجرة المصريين فى الخارج ، المصريين بالخارج أنه على سبيل الاحتياط العام ينبغي لأي شخص يزور مزارع أو أسواق أو حظائر توجد فيها جِمال وحيوانات أخرى أن يتبعوا تدابير النظافة الصحية العامة، بما في ذلك غسل اليدين بانتظام قبل لمس الحيوانات وبعد لمسها، وأن يتجنبوا ملامسة الحيوانات المريضة.

وأكدت الوزارة حرصها على التواصل مع المصريين بالخارج للاطمئنان عليهم، مؤكدا :" نثمن ما تقوم به وزارة الصحة المصرية من استعدادات وجهود كبيرة، وتدريب أطقم المكافحة، بالإضافة إلى التدريب اللازم لأفراد الحجر الصحي، استعدادا لأي حالة طارئة".

ونشرت وزارة الهجرة "الانفوجراف" أعده مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية توضيحا لأعراض الفيروس وطرق الوقاية منه.