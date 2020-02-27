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الخميس، 27 فبراير 2020 06:05 ص
خالد صلاح
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النمسا تقدم مليونى يورو كمساعدات إنسانية للشعب الفنزويلى

الخميس، 27 فبراير 2020 06:05 ص
النمسا تقدم مليونى يورو كمساعدات إنسانية للشعب الفنزويلى مجلس الوزراء النمساوى
أ ش أ

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وافق مجلس الوزراء النمساوي، على تقديم مليوني يورو من صندوق الكوارث الأجنبية للتخفيف من حالة الطوارئ الإنسانية في فنزويلا.وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية أمس الأربعاء، إن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الأسبوعي منح مليون يورو لكل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر للرعاية الأساسية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدعم اللاجئين الفنزويليين في كولومبيا .

وأشار البيان، إلى أنه في فنزويلا هناك حالة طوارئ إنسانية بسبب سنوات من الصراع على السلطة مشيرا إلى دعم النمسا للشعب الفنزويلي.

يذكر أنه وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، يعتمد أكثر من 7 ملايين شخص في فنزويلا حاليا على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 3.2 مليون طفل حيث يعاني السكان الفنزويليون من نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة والخدمات الصحية إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي المنتشر على نطاق واسع ولم يعد بالإمكان تلبية الكثير من الاحتياجات الصحية للسكان.

 

 


النمسا

فنزويلا

الصليب الأحمر

الشعب الفنزويلي

الكهرباء

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