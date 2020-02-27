اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 01:25 م
خالد صلاح
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النفط يهبط لأدنى مستوى خلال 13 شهرا بسبب المخاوف من "كورونا المستجد"

الخميس، 27 فبراير 2020 12:02 م
النفط يهبط لأدنى مستوى خلال 13 شهرا بسبب المخاوف من "كورونا المستجد" نفط
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واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها، خلال تعاملات اليوم الخميس، مسجلة أدنى مستوى لها خلال 13 شهرا، نتيجة تزايد المخاوف من تحول فيروس كورونا المستجد إلى وباء يجتاح دول العالم.

وانخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.4% ليصل إلى 48.04 دولار للبرميل مواصلا نزيف خسائره بعد تراجعه 2.4% في تعاملات أمس وهو أدنى مستوى منذ 7 يناير الماضي، فيما هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.2% ليصل إلى 52.79 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مساء أمس الأربعاء، ارتفاع المخزون الأمريكي بواقع 450 ألف برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بنموه 2.6 مليون برميل، مسجلا خامس زيادة له على التوالي فيما يظل الإنتاج الأمريكي من النفط عند مستويات مرتفعة .

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن ستيفين إينز، كبير المحللين الاستراتيجي لدى مؤسسة "إكسي كورب" قوله: "ظهور فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يعد في حد ذاته مصدر قلق كبير للمستثمرين، كما يضع منظمة الدول المصدرة للنفط والمنتجين الآخرين تحت ضغط كبير لا سيما وأن أسواق المعدن الأسود لا تزال تختبر قدرتهم على اتخاذ رد الفعل المناسب حتى الأن".


أسعار النفط

النفط

فيروس كورونا

ستيفين إينز

كبير المحللين الاستراتيجي

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