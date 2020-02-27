المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة "أغلى سباق للخيول فى العالم"

كتب خالد إبراهيم

تستعد المملكة العربية السعودية، لاستضافة أغلى سباق للخيول فى العالم، الذى سينطلق بداية الأسبوع المقبل وتحديدا بعد غد السبت حيث تصل جوائزه إلى 29.2 مليون دولار، ومن المتوقع أن تجذب حوالى 10 آلاف متفرج، على المیدان الترابي في ميدان الملك عبدالعزيز.

مسافة السباق، تصل إلى أكثر من 1800 متر، بمشاركة 14 حصانا كحد أقصى، حيث سيحصل الفائز على 10 ملايين دولار، والمركز الثاني على مبلغ 3.5 مليون دولار، والمركز الثالث إلى العاشر يحصل المتسابقون على 6.5 مليون دولار، ويتضمن الكأس 7 سباقات بجوائز تصل قيمتها إلى 9.2 مليون دولار.

توم ريان، مدير الاستراتيجية والسباقات الدولية فى نادي الفروسية بالمملكة، قال "نحن نتخذ الخطوات الأولى لجعل السباق المحلى على قدم المساواة مع نظرائه الدوليين.

وستقام بطولة كأس السعودية كأغنى سباق في العالم، حيث يأتي بعد 4 أسابيع فقط من موعد كأس بيغاسوس العالمى فى الولايات المتحدة بقيمة 16 مليون دولار.

صحيفة راسينج بوست، قالت، إن نيكولا كورى هى واحدة من 7 فتيات عالميات سيصنعن التاريخ، حيث سيصبحن أول نساء يركبن الخيل في سباق تنافسي في المملكة.

وشهدت المملكة فى السنوات الأخيرة في الأحداث الرياضية من رالي داكار أحد أكثر المسابقات الشاقة في سباق السيارات، وبطولة كأس السوبر الإيطالى والإسبانى العام الماضي، لجذب السياح.