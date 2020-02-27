اليوم السابع
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الخميس، 27 فبراير 2020 10:44 م
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الكويت تفرض على المسافرين توقيع تعهد بإمكانية دخول الحجر الصحى لدى العودة

الخميس، 27 فبراير 2020 09:40 م
الكويت تفرض على المسافرين توقيع تعهد بإمكانية دخول الحجر الصحى لدى العودة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الكويت أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، فرضها إقرار على جميع المغادرين من مطار الكويت أو المنافذ البرية، يتم التوقيع عليه قبل مغادرتهم الكويت.

وأوضحت (الصحة) الكويتية - فى بيان اليوم الخميس - أن توقيع هذا الإقرار يأتى فى ضوء اتساع دائرة انتشار فيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) دوليا، والاجراءات الاحترازية الدولية المتخذة لمواجهة هذا الفيروس، والتى قد تفرضها الدول لدخول ومغادرة المسافرين من وإلى الكويت فى أى وقت.

وأضافت أن الاقرار يتضمن التزام المسافر بالأوامر واللوائح الصادرة من الجهات الرسمية المتوجه لها، وأن يقر عند عودته للكويت الالتزام بتعليمات وزارتى الصحة والداخلية من تاريخ وصوله الكويت ولمدة الحجر الصحى إن تطلب الأمر، وفق الاجراءات المتبعة من السلطات المختصة بالكويت.

وأشارت إلى أن الإقرار يتضمن - كذلك - تعهد المسافر بالبقاء فى مكان الحجر الصحى المحدد له من السلطات، ووفق ما تقرره السلطات بمدة لا تقل عن 14 يوما، مع التعاون التام معهم؛ وذلك للحد من انتشار الفيروس فى الكويت وتقديم المصلحة العامة لحماية المجتمع من أى أمراض أو أوبئة.

ولفتت إلى أن الاقرار يتضمن أيضا الالتزام بكل الاجراءات التى تراها الجهات الرسمية حماية له ولغيره، وأنه فى حال عدم الالتزام بتلك الإجراءات وفقا لمواد القانون المذكور، سيعرض نفسه للعقوبات والمسائلة القانونية.

 


الكويت

أخبار الكويت

دخول الحجر الصحى

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