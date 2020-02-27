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الكويت تعلق استخدام البطاقة المدنية لتنقل مواطنى مجلس التعاون الخليجى

الخميس، 27 فبراير 2020 11:02 ص
الكويت تعلق استخدام البطاقة المدنية لتنقل مواطنى مجلس التعاون الخليجى مجلس التعاون الخليجى
كتب سمير حسنى

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أفادت مصادر إعلامية، أن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت قبل قليل، تعليق استخدام البطاقة المدنية لتنقل مواطني مجلس التعاون الخليجي من وإلى الكويت، وكانت أعلنت وزارة الصحة الكويتية، رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا فى الكويت لأشخاص قدموا من إيران، مؤكدا عزل جميع حالات فيروس كورونا وفق البروتوكولات الطبية، وناشدت المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإرشادات الصحية الرسمية بشأن فيروس كورونا، جاء ذلك فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس.

 

وقالت وزارة الصحة الكويتية، تم تفعيل برامج الرصد والاستجابة فى الوزارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى دعم تأمين المستلزمات الطبية والمختبرات بالكواشف الفيروسية لمنع تفشي فيروس كورونا، متابعة: كانت هناك فرق مشكلة وموجودة بالأساس للتعامل مع تسجيل أول حالات بفيروس كورونا في الكويت.

 

كان الدكتور غانم الحجيلات استشارى الأمراض المعدية بالكويت، قال إن معظم الحالات من الكويتين الذين كانوا متواجدين في إيران، وقامت الكويت بإجلائهم ووضعهم في الحجر الصحى، لافتاً إلى أن هناك حوالى 140 شخص قدموا من إيران، وسيتم أخذ العينات وستظهر النتائج خلال ساعات، وذكر استشارى الأمراض المعدية بالكويت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامى رامى رضوان، أنه يجب النظر للأمر بناحية علمية، أن عدد المصابين سيزيد، لافتاً إلى أن حالات المصابين مستقرة.

 

وكانت الكويت استقدمت فريقا طبيا من الصحة العالمية للاطلاع على إجراءات مواجهة كورونا، حيث ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى الكويت إلى 26 شخصاً، بعد تسجيل إصابة جديدة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، اليوم الأربعاء.

 

وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الحالة المصابة الجديدة، مرتبطة بالسفر إلى إيران وهى لمواطن كويتى، وأوضحت أن جميع الحالات المستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة فى أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد.

 

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

 


مجلس التعاون الخليجى

كورونا

الخليج

بطاقة التنقل

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