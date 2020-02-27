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الكويت تؤجل امتحانات جميع المراحل الدراسية إلى بعد عيد الفطر بسبب كورونا

الخميس، 27 فبراير 2020 02:25 م
الكويت تؤجل امتحانات جميع المراحل الدراسية إلى بعد عيد الفطر بسبب كورونا مدارس الكويت
كتب محمد جمال

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صرح وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتى الدكتور سعود هلال الحربى، بأن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات، والتى تأتى تطبيقاً لتوصيات مجلس الوزراء والخاصة بالإجراءات الاحترازية حول تطورات انتشار فيروس كورونا، وحرصاً على سلامة الطلبة والعاملين بالوزارة، حسبما ذكرت صحيفة قبس الكويتية وشملت اجراءات وزارة التربية الآتي:

 التعديل على التقويم الدراسي على النحو الآتي:

تستمرالدراسة إلى نهاية شهر رمضان المبارك، ضماناً لتطبيق الخطة المقررة الخاصة بالمناهج الدراسية.

1- تبدأ الاختبارات بعد العيد مباشرة لجميع المراحل الدراسية والتغيير في مواعيد الدور الثاني ونهاية العام الدراسي الحالي وبداية العام الدراسي القادم.

2 – تأجيل جميع مقابلات الوظائف الإشرافية حتى إشعار آخر .

3 – تأجيل جميع الدورات التدريبية وورش العمل سواء في مركز التدريب أو الجهات الأخرى.

4 – تأجيل مقابلات التعاقدات المحلية «لغير الكويتيين» حتى إشعار آخر.

5 – توجيه الإدارات المدرسية للاستعداد لاستقبال أعضاء الهيئة التعليمية والطلبة بعد فترة تعليق الدراسة، والعمل على توفير وسائل الوقاية والتأكد من سلامة ونظافة المرافق الصحية.

6 – ضرورة الإبلاغ عن أي حالة اشتباه على الفور.

7 – التأكيد على دور العيادات المدرسية وتجهيزها بالكامل.

8 – تفعيل دور فريق إدارة الأزمات وتحديد خطوط ساخنة مباشرة للتواصل مع المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة على النحو الآتي:

- العاصمة: 51575591

حولي: 51576117

- الفروانية: 51576576 

- الجهراء: 51577055

- الأحمدي: 51577655

- مبارك الكبير : 51577951

- التعليم الديني : 51578171

- التعليم الخاص : 51588599

- الخدمات (وزارة التربية): 51592515

- العلاقات العامة؛ 51594544 9 

– منع التجمعات في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والجهات التابعة لها. 10- تحديد صالة المراجعين لاستقبال الجمهور والمراجعين. 11- توفير وسائل الوقاية في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية وبالجهات التابعة لها. 


الكويت

كورونا

فيروس كورونا

مدارس الكويت

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