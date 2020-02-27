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الكاميرات تراقب حركة السيارات على الطرق السريعة أثناء الشبورة المائية

الخميس، 27 فبراير 2020 12:55 ص
الكاميرات تراقب حركة السيارات على الطرق السريعة أثناء الشبورة المائية شبورة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

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جهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالي، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، مع تدعيم الطرق بجميع الخدمات المرورية المزودة بسيارات الإغاثة والدفع الرباعي على الطرق تحسبًا لغلق أى طريق.

وتعمل غرفة العمليات تحت رئاسة اللواء علاء متولى، مدير الإدارة العامة للمرور، وتنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير، مع انتشار الخدمات و مراقبة الكاميرات لحركة السيارات على الطرق السريعة.

كما حرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كل الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

وسيجرى الدفع بخدمات مرورية إضافية فى الطرق التى تشهد انخفاضًا ملحوظًا للرؤية نتيجة الشبورة خلال الفترة المقبلة، من أجل عمليات تفويج السيارات، للحد من الكثافات المرورية التى تقع نتيجة انخفاض السرعات الضروري، و لن يتم إجراء اى عمليات غلق أى طريق ما دامت الأحوال الجوية لا تسمح بالمرور، حرصا على سلامة المواطنين.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن حالة الطقس ستشهد تحسنا على كافة الأنحاء، وذلك بعد موجة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد، مضيف أنه سوف تنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء بالجمهورية وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام .

 وِحذر مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من فرص تكون الشبورة على الطرق والتى تصل لحد الضباب، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، مناشدة السائقين باتباع تعليمات المرور، وتجنب السرعات الزائدة على الطرق.


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