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القوى العاملة تحذر المصريين من سماسرة العمل فى خدمات الحجاج

الخميس، 27 فبراير 2020 01:20 م
القوى العاملة تحذر المصريين من سماسرة العمل فى خدمات الحجاج محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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حذرت وزارة القوى العاملة المواطنين المصريين، من الوقوع فى براثن السماسرة وشبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات الوهمية التى ظهرت مؤخرا من عدد من الشركات والأفراد التى تدعو السيدات والرجال من جميع المهن للعمل خلال موسم الحج المقبل فى خدمات الحجاج بالمملكة العربية السعودية، مقابل إيداع مبلغ 20 ألف جنيه كضمان.

وناشد وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين بضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات، ومراجعة وزارة القوى العاملة "الإدارة العامة للاستخدام"، أو مديرياتها على مستوى 27 محافظة للتأكد من فرص العمل ومعرفة الشركات الموثوق فيها للتعامل معها.

وفى سياق آخر عقدت مديرية القوى العاملة مؤخرا ببورسعيد الاجتماع الشهرى لعمال المخابز، لمتابعة والوقوف على المستجدات والخدمات المقدمة لعمال المخابز بالمحافظة لحمايتهم ورعايتهم اجتماعياً وتأمينياً وصحياً.

وقال السيد السنجابى مدير المديرية إن الاجتماع تناول عدداً من الملفات المهمة منها إجراءات تسجيل عمال المخابز بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وضرورة اجراء بروتوكول بين النقابة العامة لعمال المخابز ومنظومة التأمين الصحي الشامل، للرعاية الصحية لعمال المخابز "من غير أبناء المحافظة".

 كما تم مناقشة الوضع التأمينى لكافة عمال المخابز طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، مراجعة تفتيش العمل لكافة العمال على الطبيعة بالمنشآت، ومقارنتها بالبيانات المقدمة من التأمينات الاجتماعية للوقوف على المعلومات الصحيحة.

 


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